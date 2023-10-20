TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Beta Kimya Yeni Üretim Kampüsü'nün açılışında konuştu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Beta Kimya Yeni Üretim Kampüsü'nün açılış töreninde konuşarak Türkiye'nin güçlendikçe daha adil bir dünyayı inşa etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetledi ve Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini vurguladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "İnanıyoruz ki Türkiye güçlendikçe daha adil bir dünyayı inşa etmemiz de mümkün olacak." dedi.

Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) faaliyete başlayan Beta Kimya Yeni Üretim Kampüsü'nün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Varank, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

Varank, "Masum binlerce insanı katleden İsrail'in devlet terörünü bir kez daha lanetliyorum. Bu teröre açıktan veya sessiz kalarak destek verenler, bu insanlık suçunun ortaklarıdır. Biz her platformda Filistinli mazlumların yanında durmaya, insanlığın onurunu savunmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye güçlendikçe daha adil bir dünyayı inşa etmemiz de mümkün olacak." diye konuştu.

Yeni bir tesisi ülkeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Varank, "Ülkemizin dört bir yanında üretimin, istihdamın ve ihracatın dinamosu olan güzide fabrikalarımızın temel atma veya açılış törenlerinde bulunmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Yaklaşık 2 milyar liralık bir yatırımla hayat bulan Beta Kimya GEBKİM Kampüsü, vatandaşlarımıza yeni istihdam imkanları oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye'nin ihracatla büyüdüğünü ve yükseldiğini belirterek, "Özellikle yerli ve milli noktasında kimya sektörünün yapmış olduğu bu yatırım için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu tesisle önümüzdeki dönemlerde yapılacak yatırımlarla cari açığın kapatılacağı çok büyük destekler olacağına canıgönülden inanıyorum." şeklinde konuştu.

GEBKİM Başkanı Vefa İbrahim Aracı da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını kaydetti.

GEBKİM olarak yaptıkları çalışmalara değinen Aracı, inşa çalışmaları süren ve gelecek yıl faaliyete geçecek tesislerinin bulunduğunu anlattı.

Aracı, Türkiye'nin kimya sanayinde, ithalatı engelleyecek tesisler ve yatırımlarının olduğunu dile getirdi.

"Yüksek kalite ile inovasyondan güç alan büyük bir sanayi ailesi olmayı başardık"

Beta Kimya AŞ Yönetim Kurulu ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ise Filistin'de yaşanan insanlık dramından derin üzüntü duyduklarını dile getirerek, bölgeye bir an önce kalıcı barışın ve huzurun gelmesini temenni etti.

Pelister, 5 kıtada yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptıklarından bahsederek, "Geldiğimiz noktada, radarına dünyayı alan, her geçen yıl küresel ufkunu biraz daha genişleten, yüksek kalite ile inovasyondan güç alan büyük bir sanayi ailesi olmayı başardık." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, Varank, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Pelister, Gültepe ve Aracı, açılış kurdelesini kesti.

Bakan Kacır ve protokol üyeleri, daha sonra tesisi gezdi.