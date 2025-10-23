Haberler

TAV Havalimanları'ndan 9 Ayda %5 Yolcu Artışı

TAV Havalimanları'ndan 9 Ayda %5 Yolcu Artışı
Güncelleme:
TAV Havalimanları, 9 aylık dönemde 87 milyon yolcuya hizmet vererek yolcu sayısını geçen yıla göre %5 artırdı. Dış hat trafiğindeki büyüme %4 olarak gerçekleşti ve şirketin cirosu 1.39 milyar avro oldu.

TAV Havalimanları'nın 9 aylık dönemde hizmet verdiği yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 87 milyon yolcuya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan TAV Havalimanları'nın dış hat trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 59 milyona ulaştı.

Şirketin konsolide cirosu bu dönemde 1 milyar 390 milyon avro olurken toplam 467 milyon avro da faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, dışsal koşulların zorlayıcı etkilerine rağmen yolcu büyümelerinin devam ettiğini ve dış hat yolcu trafiklerinin yüzde 4 arttığını belirtti.

Kaptan, bununla birlikte ciro ve FAVÖK büyümelerinin devam ettiğini vurguladı.

Net karlarının 9 aylık dönemde 75 milyon avro olarak gerçekleştiğini aktaran Kaptan, "İlk yarıda ertelenmiş vergi ve avro değerlenmesine bağlı kur farkı gibi nakit dışı kalemler net karda baskı yaratmış olsa da bu etkiler üçüncü çeyrekte hafifledi ve net karımız yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Antalya'da gümrüksüz satış, yiyecek ve içecek ve özel yolcu salonu alanlarını önemli ölçüde genişlettiklerinin bilgisini paylaşan Kaptan, yolcu deneyimini geliştirmenin yanı sıra terminal kapasitesini iki katına çıkardıklarını anımsattı.

Kaptan, ticari alanların kademeli olarak genişlemesi, moda mağazaları, diğer gümrüksüz satış mağazaları ve yeni restoranların açılışlarıyla devam ettiğini aktardı.

Ankara'da 25 yıllık yeni imtiyaz döneminin ilk tam çeyreği olan üçüncü çeyrekte, hem ciro hem de FAVÖK'te güçlü bir artış sağladıklarına dikkati çeken Kaptan, şöyle devam etti:

"Düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin desteklediği dış hat büyümesi, karlılığı daha da artırma potansiyeli taşıyor. Almatı'da geçen çeyrekte başlatılan yatırım programı devam ediyor. Toplam yatırım tutarı 315 milyon avro olarak öngörülüyor ve 2027 sonunda tamamlanması hedefleniyor."

Kaptan, yatırımlara paralel olarak güvence altına alınan tarife artışları sayesinde, 2030'a kadar havacılık gelirlerinin artmasıyla FAVÖK kırılımının dengelenmesinin beklendiğini vurguladı.

Medine'de artan yolcu trafiğini karşılamak amacıyla yeni dış hatlar terminali inşaatına başlandığına işaret eden Kaptan, "İşletmeci olarak ortak girişimde yüzde 26 paya sahibiz. Projenin 2028'de tamamlanması planlanıyor. Bu proje TAV Havalimanları'ndan herhangi bir sermaye katkısı gerektirmeden finanse edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan'da yerel otoriteyle imtiyaz süresinin 2031'e kadar uzatılması konusunda ileri aşama görüşmeler yürüttüklerini aktaran Kaptan, şunları kaydetti:

"Görüşmeler, havalimanı kapasitesinin ilave bir yatırımla 10 milyon yolcuya çıkarılması ve ticari şartların güncellenmesini içeriyor. Çeşitlendirilmiş portföy yapımız, sürdürülen ticari iyileştirmeler ve temkinli sermaye tahsisi yaklaşımımız olası krizlere karşı dayanıklılığımızı pekiştiriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederken, operasyonel mükemmellik, yolcu deneyimi ve değer odaklı büyüme stratejilerimizi önceliklendiriyoruz. Tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
