Üye Girişi
Haberler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Ahmet Türk için geri dönüş kapısı kapandı

Geri dönüş kapısı kapandı
Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler

Tataristan Temsilcisi Gataullin'dan Samsun TSO'ya Ziyaret

Tataristan Temsilcisi Gataullin'dan Samsun TSO'ya Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Temsilcisi Ayrat Gataullin, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile yatırım ve iş birliği fırsatlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Gataullin, Türkiye ile Tataristan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Ayrat Gataullin, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile yatırım ve iş birliği fırsatlarını görüştü.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Ayrat Gataullin, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dilmen'in de bulunduğu ziyarette, karşılıklı ticari ve ekonomik işbirliği fırsatları görüşüldü.

"Amacımız iş insanlarını bir araya getirmek, tanıştırmak ve iş birliklerini sağlamak"

Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ayrat Gataullin, Tataristan'daki yatırım fırsatları hakkında Başkan Murzioğlu'nu bilgilendirdi. Türkiye ile Tataristan arasındaki ilişkilerin verimliliğine değinen Gataullin, "Bizim gayemiz ve amacımız daha güçlü projelerle iyi olan ilişkilerimizi daha ileriye taşımak. Ülkemizde yabancı yatırımcılar için bölgelerimiz var. Türkiye'den de yatırımı olan büyük guruplar mevcut. Bugün Samsun'dayız. Ziyaretimizden de çok memnun kaldık. Samsun gördüğümüz kadarıyla ticaret için potansiyelli bir şehir. Bizim Ticaret ve Sanayi Odamız, belirli aralıklarla Türkiye'de çeşitli ziyaretler gerçekleşiyor. Döndüğümüzde bir dahaki ziyaretlerini Samsun'a yapmaları için kendilerine mektup yazacağız. Amacımız iş insanlarını bir araya getirmek, tanıştırmak ve iş birliklerini sağlamak. Dünya ekonomisinde şu anda bir yavaşlama var. Ama kriz döneminde yerlerini iyi bulanların daha başarılı olacağına inanıyoruz. Biz işbirliğine açığız. Bunun için de daha çok bir araya gelip çalışmamız gerekiyor" dedi.

"İş birliğine hazırız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Salih Zeki Murzioğlu ise her türlü iş birliğine açık olduklarının altını çizerek, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi. Samsun'u "Karadeniz'in en büyük ili ve parlayan yıldızı" olarak tanıtan Başkan Murzioğlu, "Samsun, gerek bulunduğu stratejik konumu, gerekse sahip olduğu mal ve hizmetler üretimi altyapısıyla ekonomik faaliyetleri oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış yükselen bir şehirdir. İlimizde üretim yelpazesi oldukça geniştir. Bu toplantının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Yapacağımız bu görüşmeler neticesinde ticaret hacmimizin daha üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Oda olarak ticari iş birliğimizi geliştirmek için de elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız" diye konuştu.

Ziyaret, anı takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Güzeller güzeli Kiraz'ın son hali
img

Küçük kızı dakikalarca taciz etti
img

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Konyaspor Kepez Belediyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 174. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 173. bölüm tek parça full HD izleme linki! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu, Selami Yıldız kimdir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Aralık Ödemiş, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 4-5 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.