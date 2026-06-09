Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklemelerinde başvuru süresi 30 Haziran'a uzatıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Desteklemeleri kapsamında başvuru sürelerinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldığını belirterek üretici ve girişimcilere çağrıda bulundu.

"Başvurular için üreticilerimize ilave süre tanındı"

İl Müdürü Seyfettin Baydar, kırsalda üretimi, istihdamı ve teknolojik dönüşümü desteklemeyi amaçlayan programlara yönelik yoğun ilgi nedeniyle başvuru sürelerinin uzatıldığını belirtti. Baydar, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı üzere, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Desteklemeleri kapsamında başvuru süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatılmıştır. Üreticilerimizin ve girişimcilerimizin bu fırsatı değerlendirerek başvurularını tamamlamalarını bekliyoruz" dedi.

Kırsal Kalkınma Yatırımları ve Tasarruflu Sulama Desteklemeleri için son başvuru tarihi 30 Haziran 2026 olarak güncellendi. Baydar, kırsal kalkınmayı güçlendirecek yatırımlar için önemli bir bütçenin ayrıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Program kapsamında kırsalda üretim, istihdam ve teknolojik dönüşümü desteklemek amacıyla 10 milyar liralık bütçe girişimcilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Bu yıl önceki dönemlerden farklı olarak hem hibe oranları hem de proje üst limitleri artırılmıştır"

100 bin TL ile 30 milyon TL arasındaki projelere KDV dahil yüzde 50 ila yüzde 70 oranında hibe desteği sağlanacak. İl Müdürü Baydar, desteklenecek yatırım alanlarının oldukça geniş bir yelpazeyi kapsadığına dikkat çekerek;

"Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasından modern seralara, hayvancılık yatırımlarından su ürünleri yetiştiriciliğine, arıcılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına ve akıllı tarım teknolojilerine kadar birçok alanda yatırımcılarımız desteklerden yararlanabilecektir" ifadelerini kullandı.

Destek programı kapsamında veri temelli üretim, otomasyon, robotik sistemler ve yapay zeka tabanlı tarım uygulamalarının da teşvik edildiğini vurgulayan Baydar, tarımda teknolojik dönüşümün hızlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Baydar, kadınlar ve gençlerin kırsal kalkınma sürecindeki rolünün güçlendirilmesine yönelik özel düzenlemelerin bulunduğunu belirterek; "Program bütçesinin en az yüzde 20'si kadın ve genç girişimcilerimizin yatırımlarına, yüzde 30'u ise aile işletmelerimize ayrılmıştır. Kırsalda üretimin sürdürülebilirliği açısından gençlerimizin ve kadınlarımızın desteklenmesini son derece önemsiyoruz" dedi.

Program kapsamında hibeye esas proje tutarının 100 bin TL ile 30 milyon TL arasında değiştiğini, aile işletmeleri için üst limitin 8 milyon TL olarak belirlendiğini ifade eden Baydar, kabul edilen projelerde yüzde 50 ila yüzde 70 arasında hibe desteği uygulanacağını söyledi. Ayrıca, yenilenebilir enerji kullanımı ve otomasyon sistemleri içeren projelere ilave hibe desteği sağlanacağını belirtti.

İl Müdürü Baydar, su kaynaklarının etkin kullanımının önemine dikkat çekerek, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri kapsamında; damla sulama, yağmurlama,

mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama, Center pivot ve lineer sulama sistemleri,

Tamburlu sulama sistemleri, güneş enerjili sulama sistemleri, akıllı sulama ve otomasyon sistemleri yatırımlarının destekleneceğini kaydetti.

Son olarak üretici ve girişimcilere çağrıda bulunan Baydar; "Kırsal alanda yatırım yapmak isteyen tüm üreticilerimizi ve girişimcilerimizi, başvuru süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatılmış olmasını fırsat bilerek projelerini hazırlamaya ve desteklerden yararlanmaya davet ediyoruz. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile ilçe müdürlüklerimiz, başvuru sürecinde vatandaşlarımıza gerekli teknik desteği sağlamaya devam edecektir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı