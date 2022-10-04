Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulması kolaylaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulması daha kolay hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulması daha kolay hale getirildi.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kurucu kurum ve kuruluşlar tarafından, katılma payı oranına göre müteşebbis heyette temsil edileceği her bir temsilci için yatırılması gereken meblağın, başvuru aşamasında değil, kuruluş protokolünün onayı aşamasında yatırılması konusunda düzenleme yapıldı.

Yönetmeliğe, ayrı bölümlerde kümelenmek suretiyle besi sığırcılığı ve süt sığırcılığı faaliyetinin aynı TDİOSB'de yapılmasına yönelik hüküm eklendi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetinin birlikte yapılması yönünde talep olması durumunda, nihai kararın Bakanlıkça verilmesi hükmü getirildi.

Bitkisel üretim faaliyeti başvurularında taahhütname istenen yatırımcı sayısı, 15 kişiden 30 kişiye çıkarıldı.

Bitkisel üretimde her bir sera işletmesi için ayrılacak parsel büyüklüğü, 25 dekardan 10 dekara düşürüldü.

Kuruluş aşamasında belirlenen üretim konusunun, ihtiyaç duyulması halinde projenin devamlılığının sağlanması açısından Bakanlık onayı ile değiştirilebilmesine yönelik hüküm eklendi.

TDİOSB genel yerleşim planının "TDİOSB alanının tamamının tüzel kişilik adına tescilinden sonra" hazırlanması yönündeki sınırlayıcı hükümde, sürecin uzamaması açısından düzenleme yapıldı.

Hüküm, tüzel kişilik kazanılmasından sonra işlemlere başlanabilmesi için "Yeri kesinleşen TDİOSB alanında" şeklinde düzenlendi.

TDİOSB genel yerleşim planı hazırlanırken hangi hususların dikkate alınacağına ilişkin hüküm eklendi.

Hayvan refahının sağlanmasına yönelik olarak üstyapı projelerinin hazırlanmasında dikkate alınacak ölçü kriterlerine, küçükbaş hayvan barınakları ile ilgili hususlar eklendi. Süt sığırı ve besi sığırı barınakları ile ilgili kriterlerde düzenleme yapıldı.

"Barınaklar arasında en az 50 metre mesafe bırakılması" yönündeki hüküm, uygulamada sıkıntılara sebep olduğundan 25 metreye düşürüldü.

Proje uygulamalarının kesintiye uğramaması açısından ihtiyaç duyulması halinde imar uygulamasının etaplar halinde yapılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Bakan Kirişci'nin önem verdiği projelerden

Türkiye'de, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleriyle (TDİOSB), "Kent tarımı"nın hayata geçirilmesi amacıyla tarımsal kalkınma ve gıda arz güvenliğinin sağlanması adına önemli adımlar atılıyor.

Bireysel güçlerin bölgesel güç haline dönüştüğü TDİOSB'ler, kümelenme faaliyetlerinin en güzel örnekleri olarak da gösterilirken, tarım sektörünün rekabet gücünü artırılmasına önemli katkı sağlıyor.

Altyapısı sağlanmış bu bölgelerde yeni teknolojileri uygulayabilen ekonomik büyüklükteki işletmelerde, sürdürülebilir, güvenilir ve katma değeri yüksek üretim yapılabiliyor.

TDİOSB'lerden 34 adedi tüzel kişilik kazandı

Projelerin bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması için gayret gösterilirken, Bakanlık TDİOSB'ler aracılığıyla çiftçilere her türlü teşvik ve desteği vermeyi sürdürüyor.

34 adet TDİOSB tüzel kişilik kazandı. Tüzel kişilik kazanan TDİOSB'lerin; 14'ü bitkisel üretim, 20 adedi ise Hayvansal Üretim konulu.

Bitkisel üretim alanındaki TDİOSB'lerin 6 adedi jeotermal kaynaklı seracılık projesi konumunda bulunurken, bunlardan Avrupa'nın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas (SERA) organize sanayi bölgesinin temeli İzmir'in Dikili ilçesinde atıldı.

Bugüne kadar yatırım programında yer alan TDİOSB'lere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından cari fiyatlarla 600 milyon lira altyapı kredi desteği verildi.

Altyapı inşaatları tamamlanan TDİOSB'lerde faaliyete geçen 1000 üretim parselinde 5 binden fazla istihdam sağlandı.

Tüm üretim parsellerinin faaliyete geçmesiyle toplamda 50 bin kişilik istihdam öngörülüyor. - ANKARA