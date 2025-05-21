Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, DSİ'ye Yeni Araçlar Teslim Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü için 25 treyler çekicisi ve iki yüzer paletli amfibik ekskavatörü teslim aldıklarını belirterek, "Araçlar, DSİ'nin kabiliyetini sahada daha çok artıracak. Bu özel iş makineleri, su yollarının ve nehir deltalarının derinleştirilmesi, nehir, göl, baraj, sahil şeridi bakımı ve temizliklerini yerine getirmekte kullanılacak." dedi.

Yumaklı, DSİ'nin Ankara-Etlik'teki tesislerinde, Genel Müdürlüğün bünyesine dahil edilecek söz konusu araçların teslim törenine katıldı.

DSİ'nin, içme suyu ve enerji ihtiyacının giderilmesi ile toprağın veriminin artırılması konusunda çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Yumaklı, DSİ'nin son 23 yılda, 11 binin üzerinde tesis inşa ettiğini bildirdi.

Yumaklı, anılan dönemde 1298 baraj ve göletle yaklaşık 50 milyar metreküp suyun depolandığına dikkati çekerek, sulanan tarım arazisinin de, son 23 yılda, 7,2 milyon hektara çıkarıldığını söyledi.

DSİ'nin taşkınlara karşı da çalışmalar yaptığını anımsatan Yumaklı, "Son 23 yılda, 68 taşkın maksatlı depolama tesisiyle, 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık. 533 noktada oluşturulan Taşkın Erken Uyarı Sistemi'yle taşkınlara erken müdahale imkanı elde ettik. 2024 yılında 164 uyarı ile taşkın zararları azaltılmış durumda." diye konuştu.

"Makine parkımızı sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz"

Yumaklı, DSİ'nin, sahip olduğu iş makineleriyle sahada taşkın gibi afetlerde çalıştığını belirterek, "Diğer yandan, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, makine parkımızı sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz. Bugün teslim aldığımız araçlar da bütünün parçası. Amacımız, daha güçlü bir DSİ ile ülkemizin su güvencesini sağlamak ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu anda onları karşılamak." ifadelerini kullandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremin meydana geldiği ilk andan itibaren DSİ ekiplerinin tüm imkanlarıyla seferber olduklarını hatırlatan Yumaklı, kurumun araçlarının öneminin o dönemde daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Bakan Yumaklı, 2021-2025 döneminde DSİ için 700 iş makinesinin alımını planlandıklarını bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"570 iş makinesini DSİ makine parkına kazandırdık. Kalan 130 dozeri de bu yıl içinde teslim alacağız. 2024 ve 2025 yıllarında, 100 treylerin alımını planlamıştık. Yaklaşık 1,7 milyar lira bedelle gerçekleştirilen bu alım çerçevesinde 75 aracımız geçen yıl bölgelere gönderilmişti. Bugün de 25 treyler çekicisinin teslimatını yapıyoruz. Bugün, DSİ makine parkına ilk kez kazandırılacak iki yüzer paletli amfibik ekskavatörü de teslim alıyoruz. Bu da özellikle taşkın hadiselerinde çok önemli görevler görecek. Bu tür makineleri parkımıza katmaya devam edeceğiz. Araçlar DSİ'nin kabiliyetini sahada daha çok artıracak. Bu özel iş makineleri, su yollarının ve nehir deltalarının derinleştirilmesi, nehir, göl, baraj, sahil şeridi bakımı ve temizliklerini yerine getirmekte kullanılacak."

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, envanterdeki treyler çekicisi sayısının 213'e yükseldiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, açılış konuşmalarının ardından, teslim alınan makineleri inceledi.