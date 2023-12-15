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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 50,47 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,56 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,98 artış gerçekleşti.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,95 azaldı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,47 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endeks kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,95 azalırken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 43,56, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 77,98 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,72, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,18, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10 azalış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,49 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,79 azalış gerçekleşirken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,92 artış görüldü.

Yıllık Tarım ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 22,78 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 26,57 ile lifli bitkiler oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 176 ile yağlı meyveler ve yüzde 141,58 ile üzüm olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grubun ise yüzde 27,59 ile turunçgiller olduğu hesaplandı.

Aylık Tarım ÜFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 11 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 17,92 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 3,05 ile çeltik oldu.

Aylık artışı yüksek alt grupların ise yüzde 11,32 ile yağlı meyveler ve yüzde 4,35 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler olduğu görüldü.

Endekste kapsanan 90 maddeden 40'ının ortalama fiyatında azalış, 46'sının ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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