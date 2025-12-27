Tarım makineleri sektörü yönünü 2026'da da ihracata çevirecek

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Başkanı Gökhan Bayramoğlu, sektör olarak bu yılın ocak-eylül döneminde serbest bölgeler hariç 913 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "İç pazardaki dinamikleri de dikkate aldığımızda, sektörün önemli sigortası 2026'da yine ihracat olacaktır. Avustralya ve Yeni Zelanda ardından Batı Avrupa ve Afrika, 2026'da büyüme potansiyeli en yüksek bölgeler olarak öne çıkıyor." dedi.

Bayramoğlu, AA muhabirine sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarımsal mekanizasyon makinelerinin aslında yatırım aracı olduğunu bildiren Bayramoğlu, traktör ve ekipman satışlarının çiftçi gelirleriyle yakından ilgili olduğunu söyledi.

Bayramoğlu, tarımın doğa koşullarına bağımlı olmasının, girdi fiyatlarındaki dalgalanmaların, uluslararası emtia borsalarındaki ürün fiyatlarının, tarımsal desteklerin, kredi faiz oranlarının, sübvansiyon politikaları ve krediye erişim koşulları gibi birçok değişkenin, çiftçi gelirlerini doğrudan etkilediğini anlattı.

Sözleşmeli üretim modelleri dışında, üretim aşamasında karlılığın ve satış fiyatlarının önceden net hesaplanamamasının, çiftçi gelirlerine yönelik sağlıklı öngörülerin yapılmasını zorlaştırdığını bildiren Bayramoğlu, "Üretim sürecine ürünün hangi fiyattan satılacağı bilinmeden başlanması, tarım sektörünün en temel yapısal sorunlarından biridir. Bu durum, doğal olarak tarım makineleri sektörünü de doğrudan etkilemektedir." diye konuştu.

Bayramoğlu, çiftçilerin yaklaşık dörtte üçünün tarımsal faaliyetlerini yürütürken dış finansman araçlarından yararlandığına işaret ederek, her 100 çiftçiden yaklaşık 30'unun tarım makineleri yatırımı için kredi kullandığını, bu oranın traktör alımlarında yüzde 90 seviyelerine kadar çıktığını aktardı.

"Makine ihracatında 6'ncı sırada yer aldık"

Bankacılık sektöründeki gelişmelerin traktör pazarını da etkilediğini dile getiren Bayramoğlu, "Bu yılın 11 ayında 40 bin 387 traktör üretilirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,7'lik azalma görüldü. Ocak-ekim döneminde 33 bin 119 traktörün tescili gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,1 azalma oldu. Traktör alımlarında özel bankaların devreye girmesi ve traktör firmalarının daha düşük faiz oranları için bankaya katkı payı ödemesi, pazarın daha da düşüş göstermesini engelledi." ifadesini kullandı.

Bayramoğlu, ihracattaki gelişmelere de dikkati çekerek, "Tarım makineleri sektöründe bu yılın ocak-eylül döneminde serbest bölgeler hariç 913 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi, en önemli pazarlarımız sırasıyla İtalya, ABD, Azerbaycan, Irak, Rusya, Özbekistan, Fransa, Ukrayna, Almanya ve Bulgaristan oldu. Kilogram başına düşen ihracatımız 5,8 dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektörümüz, genel makine sektörleri ihracat sıralamasında 23 sektör arasında 6'ncı sırada yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Traktörde İtalya'nın yine başrollerde olması bekleniyor"

Merkez Bankasının politika faizi ile aylık traktör trafik tescilleri arasında ilişki bulunduğunu anlatan Bayramoğlu, iyimser senaryoya göre 2026'da traktör pazarının 46 bin 47 bin bandında, gerçekçi senaryoya göre de 38-39 bin bandında olmasını beklediklerini belirtti.

Bayramoğlu, gelecek yıla ilişkin beklentileri hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"İç pazardaki dinamikleri de dikkate aldığımızda, sektörün önemli sigortası 2026'da yine ihracat olacaktır. Avustralya ve Yeni Zelanda ardından Batı Avrupa ve Afrika, 2026'da büyüme potansiyeli en yüksek bölgeler olarak öne çıkıyor. Traktör hariç tarım makineleri endüstrisi için komşularımız Irak, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan ve İran, Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan yine önemini koruyor. Avustralya, Kuzey Afrika ülkelerinden Cezayir, Fas ve Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Amerika ülkelerinden Meksika ve Brezilya ile ABD, ön plana çıkan ülkelerin başında geliyor. Nitekim hazırlık aşaması devam eden Ticaret Bakanlığı destekli 4. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projemizdeki anketlerde bu ülkeler üst sıralarda yer aldı. Traktörde en önemli pazarlarımızdan ABD'ye dair soru işaretleri devam ederken, İtalya'nın yine başrolde olması bekleniyor. Bunun yanı sıra Portekiz, İspanya ve Fransa gibi AB pazarlarının da yine sıralamada üst sıralarda yer alması muhtemel bir gelişme olacaktır."