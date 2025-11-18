Tarım Kredi Grubu, yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 42 büyüdü

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Tarım Kredi Grubu, 3'üncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, aktif büyüklüğünü 188 milyar TL'ye taşıyarak yüzde 42 oranında rekor bir büyüme kaydederken, öz kaynaklarını 57 milyar TL'den yüzde 35 artışla 77 milyar TL'ye yükseltti" dedi.

Tarım Kredi Grubu, 2025 yılı 3'üncü çeyrek verilerini açıkladı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2025 yılı 3'üncü çeyrek sonuçlarını değerlendirerek, "Tarım Kredi Grubu, 3'üncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, aktif büyüklüğünü 188 milyar TL'ye taşıyarak yüzde 42 oranında rekor bir büyüme kaydederken, öz kaynaklarını 57 milyar TL'den yüzde 35 artışla 77 milyar TL'ye yükseltti. Faaliyet karlılığını yüzde 3'ten yüzde 6'ya, vergi öncesi karlılığını yüzde 2'den yüzde 7'ye, net karlılığını ise yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkararak konsolide net karını da 3 milyar TL'den 8 milyar TL'ye yükselten grubumuz, mali gücünü gösterdi. İçinde bulunduğumuz günlerde 2025 yılı hasat dönemini neredeyse tamamlamış bulunuyoruz. Tarım Kredi olarak her zaman olduğu gibi bu sezonda da üreticilerimizin yanında olduk. Tarımsal ürünleri değerlerinden satın alarak hem piyasayı regüle etmeye hem de üreticilerimizi korumaya çalıştık. Üreticiler açısından 2025 yılının en önemli konusu zirai don ve kuraklık idi. Tarımsal ürünlerin verimlerinde önceki yıllara göre ciddi azalmalar görüldü. Yaşanan bu olumsuzluklar karşısında, bu yılki ürün değerlendirme faaliyetlerimizi 40 farklı çeşitte toplam 1 milyon ton ürünü yaklaşık 20 milyar TL bedel ile alarak tamamlayacağız" dedi.

'HEM ÜRETİCİNİN HEM TÜKETİCİNİN YANINDAYIZ'

Tarım Kredi Grubu'nun, 900 bini aşkın ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olduğunu aktaran Aydın, "Tarım Kredi Grubu, tarımsal sanayinin lideri konumunda olup tarımın sürdürülebilirliği, güvenilir gıdaya erişim ve gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir hizmet yürütmektedir. Bir yandan üreticilerin ihtiyaç duyduğu tüm tarımsal girdileri, en uygun zaman ve koşullarda, kendi sanayi tesislerinde üreterek çiftçilere sunarken; diğer yandan da üretilen tarımsal ürünleri değerinde satın alıp yine kendi tesislerinde işleyerek KOOP Marketleri aracılığıyla tüketicilere ulaştırmaktadır. Bu sayede Tarım Kredi hem üreticinin hem tüketicinin yanında yer alan bütüncül bir yapı olarak faaliyet göstermektedir. Tarım Kredi Grubu, tarladaki üreticiden sofraya uzanan tam saha bir ekosistemi tek çatı altında toplayan yegane kuruluştur. Girdi tedarikinden ürün alımına, depolanmasından işlenmesine ve dağıtımına kadar her adımı kendi bünyemizde yönetiyoruz. Üreticilerimize tohumdan gübreye, bitki koruma ürünlerinden sulama sistemlerine, akaryakıttan yeme kadar ihtiyacı olan tüm girdileri sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Tarım Kredi Grubu'nun, faaliyetlerine değinen Aydın, "Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerinde 1605 adet kooperatifi, 6'sı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan toplam 18 adet şirketi, 52 adet üretim tesisi ve binlerce deposu ile 10 milyon metrekare büyüklüğündeki faaliyet alanında çalışan Tarım Kredi Grubu, son yıllarda perakende sektöründe de olağanüstü bir hızla büyüyerek marketçilik faaliyetleri kapsamında yaklaşık 5 bin satış noktası ile nihai tüketiciye ulaşmaktadır. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden grubumuz 3 yıl önce belirlediği 40 milyar TL planlanan yatırımlarının 26 milyar TL'lik kısmını tamamlamıştır. 2024 yılında 7 milyar TL'lik yatırımı hayata geçiren grubumuz, 2025 yılının üçüncü çeyrek sonu ise 3,4 milyar TL olarak gerçekleşen yatırımları ile projelerini tamamlamakta kararlılığını sürdürmüştür" dedi.

'12 AY VADELİ SATIŞ KAMPANYALARI DÜZENLENMİŞTİR'

Aydın, bir önceki dönem 57 milyar TL olan öz kaynak büyüklüğünün 77 milyar TL'ye taşınarak yüzde 35 büyüme kaydedildiğini belirterek, "Faaliyetlerinin finansmanında ise maliyetli yabancı kaynaklar olan banka kredilerinin ağırlığını azaltarak yüzde 27 düzeyine çekmiştir. Enflasyonla mücadeleyi, tarımsal ürünlerin üretiminden başlayarak ürünlerin nihai tüketiciye ulaşması arasında geçen tüm süreçlerde bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda öncelikle tarımsal üretimin en uygun maliyetlerle en verimli şekilde gerçekleşmesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2025 yılında üreticilerimizin tarımsal girdileri, uygun fiyatlı olarak temin etmelerini sağlamak amacıyla ürün kullanım dönemlerine göre, 6 aya varan sürelerde vade farksız, gübre, yem ve motorin başta olmak üzere yoğun kullanılan tarımsal girdilerde 12 ay vadeli satış kampanyaları düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra grubumuz, ön planda olan yüzü marketçilik faaliyetleri ile de enflasyonla mücadelede etkin rol almakta ve halkımızın özellikle kaliteli temel gıda ürünlerine en uygun fiyatla ulaşması için düşük kar marjı ile çalışmaktadır. Ayrıca aynı dönemde etkin ve verimli maliyet yönetimi ile brüt karlılığını yüzde 20'den yüzde 22'ye, faaliyet karlılığını yüzde 3'ten yüzde 6'ya, vergi öncesi karlılığını yüzde 2'den yüzde 7'ye, net karlılığını ise yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkararak bir önceki yılın aynı dönemi 3 milyar TL olan konsolide net karını da 8 milyar TL'ye çıkarmıştır. Tarım Kredi, 160 yılı aşan köklü geçmişinden aldığı güç ile bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği kapsamında üzerine düşenin fazlasını yapmaya aynı kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.