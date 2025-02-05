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Tarım İşçileri İçin Yeni Protokol: Çalışma Şartları ve Ücretler Belirlendi

Tarım İşçileri İçin Yeni Protokol: Çalışma Şartları ve Ücretler Belirlendi
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mevsimlik tarım işçileri ve işveren temsilcileri arasında imzalanan yeni protokolle çalışma şartlarını açıkladı. İşçilerin günlük yevmiyeleri 2025 ve sonrasında asgari ücretin 1/26'sı olarak belirlendi. Doğan, tarafların belirlenen kurallara uymasının üretimde sürdürülebilirlik ve sosyal barış için önemli olduğunu vurguladı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mevsimlik tarım işçileri ve işveren temsilcileri arasında imzalanan protokolle belirlenen çalışma şartlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, tarım işçilerinin çalışma saatlerine uymadığı yönündeki şikayetlerin arttığını belirterek, bu konuda tarafların duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Protokol kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyelerinin 2025 yılı ve takip eden yıllarda, açıklanan brüt asgari ücretin 1/26'sına tekabül eden tutar olarak belirlendiğini vurgulayan Başkan Doğan, işçilere günlük 8 saatlik çalışma karşılığında %10 elçilik payı dahil 1.000 TL ödeme yapıldığını hatırlattı. Bunun yanında budama işçileri tarım işçileri yevmiyesinin %10 üzeri olarak açıklandı.

"Nasıl ki çiftçilerimiz belirlenen ücreti ödüyorsa, tarım işçilerimizin de protokolde yer alan çalışma saatlerine eksiksiz şekilde uyması gerekmektedir. Bu kurallar herkes için adaletin sağlanması adına konulmuştur ve karşılıklı anlayışla uygulanması önem arz etmektedir," diye konuştu.

Başkan Mehmet Akın Doğan, çiftçi ve işçi iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. "Belirlenen kurallara uyum, sadece tarafların haklarının korunmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda üretimde sürdürülebilir bir düzen kurmamıza katkı sağlayacaktır. Ortak çaba gösterildiği takdirde hem işçilerin çalışma koşulları iyileşecek hem de çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını daha verimli şekilde alabilecektir," dedi.

Başkan Mehmet Akın Doğan, tüm tarafları belirlenen şartlara uygun davranmaya davet etti. "Adil bir çalışma düzeni kurmak hepimizin sorumluluğudur. Çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi ve işçilerimizin hak ettiği ücreti kazanabilmesi için bu kurallara riayet edilmelidir. Tarafların karşılıklı hassasiyet göstermesi, hem üretimde verimliliği artıracak hem de sosyal barışı güçlendirecektir. Valiliğimiz ve Çalışma Bakanlığımızın da konuyu takip etmeleri de önem arz etmektedir." dedi.

Bu vesileyle, Başkan Doğan protokolde emeği geçen kurumlara ve temsilcilere teşekkürlerini sundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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