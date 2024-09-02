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Tarım Bakanlığı, uzun vadeli destek sistemini duyurdu

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, incir hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek Tarım Bakanlığı'nın yeni dönemde uzun vadeli destek sistemini duyurdu. Varank, destekleri karalama çabalarına karşı uyarıda bulundu.

BURSA'da, incir hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Tarım Bakanlığı'nın, yeni dönemde, uzun vadeli olarak, ürüne ve planlamaya dayalı destek sistemini Türkiye'ye ilan ettiğini belirterek, "Bu destekleri farklı yalanlarla, iftiralarla karalamaya çalışan kesimler var. 'Şu destek kalktı, bu destek kalktı' diyenler var. Çiftçimiz zaten işin ne olduğunun gayet bilincinde. Bu yalanlara lütfen inanmayın. Özellikle Tarım Bakanlığımızın yeni açıkladığı destekler hem daha önceki desteklerin ilerisinde hem de aynı zamanda Türkiye'de planlamayı getirecek, daha dengeli üretimi getirecek" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa'da ziyaretlerde bulundu. Vakıf Üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi'ni ziyaret eden Varank, burada, üniversitenin mütevelli heyetiyle bir araya geldi. Daha sonra Mudanya'nın Çepni Mahallesi'ne gidip, coğrafi işaretli 'Bursa Siyah İnciri'nin hasadına katılan ve incir toplayan Varank, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bursa, birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden, marka şehirlerinden bir tanesi" diyen Varank, "Bursa'nın en önemli ürünlerinden incirin hasadına katılmak istedik. Burada tarımla uğraşan arkadaşlarımızdan, emekçi ablalarımızdan bilgi aldık. Bursa'nın tarımını geliştirebilmek için özellikle bakanlığımız olmak üzere valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da çalışmalar yapıyoruz. Gündemde olan özellikle mevsimsel etkilerden dolayı ya da ürün rekoltesinden dolayı gündeme gelen konuların elbette takipçisiyiz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZI MEMNUN ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan domatesle ve salça fabrikalarıyla ilgili konuları özellikle takip ettiklerini ifade eden Varank, "Ama bunun yanında diğer ürünlerle ilgili de arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. 'Nasıl yardım edebiliriz?', Çiftçimizi, üreticimizi memnun edecek, aynı zamanda sofrasında bu ürünleri tüketen vatandaşlarımızı memnun edecek çözümleri geliştirmek için gayret ediyoruz. Bugün incirle ilgili bilgi aldık. Yakında buralarda, tabii ki zeytin hasadı da başlayacak. Bununla ilgili de hem Tarım Bakanlığımız hem Ticaret Bakanlığımız gerekli tedbirleri alıyorlar. Gerekli hazırlık ve çalışmaları yapıyorlar. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Bursa'mızı geliştirmek için, kentimizin farklı alanlardaki liderliği gibi tarımda da liderliğini devam ettirmek için inşallah çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'DESTEKLERİ YALANLA, İFTİRAYLA KARALAMAYA ÇALIŞANLARA İNANMAYIN'

Muhtarlarla görüşmelerini de anlatan Varank, "Muhtarımıza biraz önce sordum, 'Geçen sene nasıldı durum?'. "Geçen sene çok kazandık ama bu sene sadece kazanıyoruz.' İnşallah çiftçimizi de tüccarımızı da vatandaşımızı da memnun edecek bir sistemi oluşturmak önemli olan. Bildiğiniz gibi Tarım Bakanlığımız yeni dönemde uzun vadeli olarak ve ürüne dayalı, planlamaya dayalı yeni bir destek sistemini tüm Türkiye'ye ilan etti. Ben buradan özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu destekleri farklı yalanlarla, iftiralarla karalamaya çalışan kesimler var. 'Şu destek kalktı, bu destek kalktı' diyenler var. Çiftçimiz zaten işin ne olduğunun gayet bilincinde ama vatandaşlarımızın da şunu bilmesini istiyorum. Lütfen bu yalanlara inanmayın. Özellikle Tarım Bakanlığımızın yeni açıkladığı destekler hem daha önceki desteklerin ilerisinde hem de aynı zamanda Türkiye'de planlamayı getirecek, daha dengeli üretimi getirecek destekler. Çiftçilerimiz de bunlardan istifade edecek, inşallah bunun sofraya yansımasını da vatandaşlar olarak hep birlikte görmüş olacağız" diye konuştu.

Açıklamasının ardından mahalledeki incir alım tesislerini de ziyaret eden Varank'a AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Varank AK Parti Politika Ekonomi Enerji Güncel Bursa Tarım

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