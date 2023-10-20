Talas'ta domuz avı ertelendi

İlçe çiftçilerinin talebi üzerine Talas'ta hafta sonu yapılacak sürek avı ertelendi.

Bölgedeki ekili dikili alanlara zarar veren domuzların etkisiz hale getirilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü, Talas Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21-22 Ekim'de Ali Dağı, Endürlük, Akçakaya, ve Zincidere Mahallelerinde yapılacak domuz avı ertelendi.

Sürek avının haftaya yapılacağı belirtildi. - KAYSERİ