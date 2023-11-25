Take Off Girişim Zirvesi'nde 43 ülkeden 1.252 başvuru!

2018'den beri uluslararası girişim ekosisteminin buluşma noktası olan Take Off Girişim Zirvesi, 6. yılında toplam 43 ülkeden 1.252 başvuru aldı. Tohum Öncesi (Pre-Seed), Erken Aşama (Early) ve Büyüme Aşaması (Growth) seviyelerinde girişimlere ev sahipliği yapacak olan Zirvede 200 yerli ve yabancı girişim yer alacak. Girişimler, 100'den fazla yatırımcıyla buluşma ve fikirlerini anlatma imkanı bulacak.

2018'den beri uluslararası girişim ekosisteminin buluşma noktası olan Take Off Girişim Zirvesi, 6. yılında toplam 43 ülkeden 1.252 başvuru aldı. Tohum Öncesi (Pre-Seed), Erken Aşama (Early) ve Büyüme Aşaması (Growth) seviyelerinde girişimlere ev sahipliği yapacak olan Zirvede 200 yerli ve yabancı girişim yer alacak. Girişimler, 100'den fazla yatırımcıyla buluşma ve fikirlerini anlatma imkanı bulacak.

Girişim dünyası Take Off İstanbul'da buluşacak!

Uluslararası girişim ekosisteminin buluşma noktası Take Off Girişim Zirvesi 5-6 Aralık 2023 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilecek. İlki 2018 yılında düzenlenen zirve bu yıl da girişimciler, yatırımcılar, girişim ve teknoloji meraklıları için iki gün boyunca eşsiz bir tecrübe sunacak.

Bu yıl 43 ülkeden 1252 girişimin başvuru yaptığı zirvede toplam 200 yerli ve yabancı girişim yer alacak. İstanbul'un girişimciler ve yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığı zirve Tohum Öncesi (Pre-Seed), Erken Aşama (Early) ve Büyüme Aşaması (Growth) seviyelerinde girişimlere ev sahipliği yapacak. Girişimler de 100'den fazla yatırımcıyla buluşma ve fikirlerini anlatma imkanı bulacak.

Take Off İstanbul'un teknoloji ve gelecek odaklı sahnesi; yenilikçi fikirleriyle ilham veren konuşmacıları ve sektörel trendleri konu alan panelleri ile dikkat çekiyor. Finale kalan girişimlerin büyük ödül için yarıştığı sunumları da bünyesinde barındıran zirve, uluslararası network imkanıyla girişimlere şirketleşme ve girişimlerini başarı hikayelerine dönüştürme fırsatı sunuyor.

Aynı zamanda zirvede girişimci ve sponsor firmaların stantlarında farklı ürünleri deneyimleme şansı bulacak olan ziyaretçileri heyecan verici içerikler bekliyor. 5-6 Aralık 2023'te İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Zirve için ziyaretçi kayıtları başladı. Girişim Hayallerinin Gerçeğe Dönüştüğü Zirve, Take Off İstanbul'da yerinizi almak için kayıt formunu doldurarak bu heyecana ortak olabilirsiniz!

Başvuru yapmak için burayı tıklayabilirsiniz.