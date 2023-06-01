TAGEM Genel Müdürü: Gıda meselesi milli güvenlikten daha önemli

TARIMSAL Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Metin Türker, "Dünya nüfusu 8 milyar. 2050 yılında 10 milyar olacak. Şu anki üretimimizi yüzde 65 artırmamız gerekiyor. Gelecek neslimizi beslemek zorundayız. Sadece gıda meselesi değil; kırsalda yaşayan insanların istihdamı, sanayiye ham madde temini, uluslararası ihracatta ülkelere gelir kaynağı sağlanması gibi pek çok açıdan tarım stratejik sektörlerin başında. Gıda konusu artık milli güvenlikten daha önemli hale geldi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM, ' Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi' kapsamında Erzurum'da eğitim düzenledi. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliğiyle yürütülen eğitimin konu başlığı, 'Biyokütlenin Enerji Yolculuğu' oldu. Küresel Çevre Fonu (GEF)-6 Programı kapsamında fonlanan eğitim 2 gün sürecek.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdal Daşçı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar'ın konuşmasından sonra katılımcılara projenin tanıtımı yapıldı.