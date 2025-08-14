TAB Gıda'nın 2025 İkinci Çeyrek Net Karı Yüzde 9,3 Arttı

TAB Gıda'nın 2025'in ikinci çeyreğindeki net karı yüzde 9,3 artışla 1,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin önde gelen hızlı servis restoran zincirlerinden TAB Gıda, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Sistem genelindeki satışlar hem kendi işletmeleri hem de franchise restoranları dahil olmak üzere yüzde 47 artışla 15,8 milyar TL'ye ulaştı.

TAB Gıda, 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 9,3 oranında ciro artışı kaydederken, FAVÖK yüzde 4,1 yükselerek 2,5 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti. Net kar ise yüzde 9,3 artışla 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

TAB Gıda Co-CEO'su Özgür Çetinkaya, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "2025'in ikinci çeyreğinde operasyonel gücümüz, ölçek avantajımız ve yenilikçi ürün stratejilerimizle büyüme ivmemizi koruduk. İkinci çeyrekte 58 yeni restoran açarak yılın ilk yarısındaki toplam açılış sayısını 89'a çıkardık. Böylece toplam restoran sayımız 1.906'ya ulaştı. Franchise restoranların portföyümüzdeki payı yüzde 46 ile şirket tarihimizdeki en yüksek seviyeye çıktı. Pazardaki fırsatları değerlendirmek amacıyla 2025 yılı restoran açılış hedefimizi 180'den 250-300 aralığına yükselttik. Güçlü bilanço yapımızı ve nakit pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Finansal borcumuzun yok denecek seviyede olması, büyüme stratejilerimizi güvenle sürdürmemize imkan tanıyor."

TAB Gıda Co-CEO'su Sinan Ünal ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmede şunları ifade etti: "2025'in ikinci çeyreğinde toplam işlem sayımız yüzde 15 artışla 66 milyona ulaştı. Müşterilerimizin ekonomik menülerimize gösterdiği yoğun ilgi yanında, premium ürünlerimiz ve yeni lansmanlarımız ortalama sipariş tutarının artmasına katkı sağladı. Popeyes'teki soslu kanatlar, Usta Dönerci'deki kase menüler ve tüm markalarımızdaki soğuk içecek serileri kısa sürede büyük beğeni topladı. Dijital satışlarımız, ikinci çeyrekte toplam satışlarımızın yüzde 48'ini oluşturdu. Sistem genelinde kurulumunu tamamladığımız 2 binin üzerindeki self-servis sipariş ekranıyla hem müşteri deneyimini iyileştiriyor hem de sipariş başına harcamaları artırıyoruz. Tıkla Gelsin, QR kod ve self-servis ekran kanallarımızın hızlı büyümesi karlılığımıza önemli katkı sağlamaya devam ediyor."

TAB Gıda Co-CEO'su Gökhan Asok ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "TAB Gıda olarak her zaman olduğu gibi 2025'in ikinci çeyreğindeki başarılarımızı da başta insan kaynağımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza borçluyuz. Yılın geri kalanında stratejik hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek, dijitalleşme yatırımlarımızı ve müşteri odaklı yeniliklerimizi artırmayı sürdüreceğiz. Operasyonel verimliliği ve karlılığı destekleyen uygulamalara öncelik verirken, yeni açılışlarla ve mevcut müşteri tabanımızda ziyaret sıklığını artırarak büyümemizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu başarılı çeyreği, franchise iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarımıza güvenleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışarak TAB Gıda'yı daha güçlü bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz." - İSTANBUL