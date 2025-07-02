SYS Grup, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesinde 165'inci Sıraya Yükseldi

CANiK markasıyla öne çıkan SYS Grup, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasında 2024'teki yüzde 27'lik ihracat artışıyla 165'inci sıraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup bünyesindeki şirketlerin oluşturduğu bütünleşik ekosistem, katma değerli ürünler, etkili satış pazarlama stratejisi ve uçtan uca müşteri deneyimi yaklaşımıyla ihracat performansını büyütmeyi sürdürüyor.

Türk savunma sanayisinin ihracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren grup, 2024'te de ihracattaki güçlü performansını devam ettirdi.

Grup şirketlerinin uluslararası pazarlardaki başarısı, TİM tarafından açıklanan " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasında bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye genelinde 2023'te 136 milyon dolar ihracat hacmiyle 267'nci sırada yer alan SYS Grup, 2024'te yüzde 27 artışla 172 milyon dolar ihracat hacmine ulaştı ve ihracatçılar arasında 102 basamak birden yükselerek 165'inci sıraya yerleşti.

Grup, bu artışla savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat yapan şirketler arasındaki yerini de sağlamlaştırdı. İlk kez 2021'de sektörel ihracatta en iyi performansa sahip 10 şirket arasına giren SYS Grup, 2024'te 171 milyon 756 bin 832 dolarlık ihracat hacmiyle sektörel ihracatta 9'uncu sırada yer aldı.

Şirket, bünyesindeki markaları ortak bir vizyonla yöneterek küresel ölçekte de sürdürülebilir büyümesini güçlendiriyor.

CANiK'in tabanca ve ağır makineli tüfekleri, AEI Systems'ın orta kalibre top sistemleri, UNIROBOTICS'un uzaktan komutalı silah çözümleri, CANiK ACADEMY'nin eğitim programları ve MECANiK'in taktik aksesuarları, stratejik bütünlükleriyle öne çıkan savunma ekosistemi oluşturarak uluslararası pazarlarda başarı sağlıyor.

Grup, oluşturduğu ekosistemin gücüyle yıllık 500 bin adet tabanca, 5 bin uçaksavar, 250 orta kalibre top ve 250 atış kontrol sistemi üretimi kapasitesiyle "ateşli silahlar" ürün grubunda dünyanın güvenilir tedarikçileri arasında yer alıyor.

SYS Grup, uyguladığı strateji sonucunda CANiK markasıyla dünyanın en büyük 5'inci ateşli silah üreticisi konumuna geldi. Türkiye'nin tabanca ihracatının yüzde 75'ini gerçekleştiren SYS Grup, bu alandaki liderliğinin yanı sıra 12,7 mm ağır makineli tüfek satışında dünyanın en büyük tedarikçileri arasında yer alıyor.

SYS Grup, dünyada 30x113 milimetre (mm) silah sistemlerini üretebilen üç firmadan biri olarak küresel ölçekte dikkati çekiyor.

Üretiminin yüzde 95'ini ihraç eden, dört kıtada 70'ten fazla ülkeye ürün ve hizmet sunan SYS Grup, küremsel ölçekte yürüttüğü satış ve pazarlama faaliyetlerini, yerel ihtiyaçlara uygun çözümler, etkin tanıtım stratejileri ve uzun vadeli işbirlikleriyle destekleyerek, bu sayede ihracat kabiliyetini istikrarlı biçimde büyütüyor.

Grup, bu gelişmelerin katkısıyla 2025'e ihracat rekorunu daha da geliştirerek ihracat arenasındaki başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.