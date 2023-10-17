Synergia ve Co-Founder.Work İş Birliği İle Ofis Sayısını Artırıyor

İş hizmetleri platformu Synergia ve yeni nesil bir çalışma deneyimi sunan Co-Founder.Work, stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği ile birlikte Synergia ve Co-Founder.Work, İstanbul'da hizmet verdikleri ofis sayısını 3'e çıkardı.

İş hizmetleri platformu Synergia ve yeni nesil bir çalışma deneyimi sunan Co-Founder.Work, stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği ile birlikte Synergia ve Co-Founder.Work, İstanbul'da hizmet verdikleri ofis sayısını 3'e çıkardı.

Synergia ve Co-Founder.Work iş birliği ile yeni dönem başlıyor!

Ortak çalışma ofisi sektörüne hızlı bir giriş yapan ve önemli bir ivme kazandıran Co-Founder.Work ve bir iş hizmetleri platformu olan Synergia, imzaladıkları yeni stratejik iş birliği anlaşmasını duyurdu. Co Founder.Work, girişimciler için bir işbirliği platformu olarak tanınırken, Synergia, işletmelerin büyümeleri için gerekli kaynaklara erişimlerini kolaylaştırıyor.

İki şirket, Türkiye başta olmak üzere; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi dünyanın birçok noktasında girişimciler için danışmanlık, mentorluk, hızlandırma, kuluçka, pazara açılma gibi alanlarda ortak çalışma ofisleri oluşturmak için birlikte çalışacak.

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Kurulacak ofisler, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli, kaliteli, ekonomik, fiziksel, dijital ve entelektüel hizmetleri tek çatı altında toplayacak. Ortaklık; fikir aşamasından şirketleşmeye, ivmelenmeye, uluslararası pazarlara açılmaya ve yurt dışında şirketleşme faaliyetlerine kadar birçok konuda uçtan uca destek vererek girişimcilere yardımcı olacak.

Bu sayede girişimciler, ihtiyaç duydukları birçok hizmete tek merkezden erişim sağlayabilecek. Bu anlaşma, iki önde gelen şirketin, girişimcilere ve şirketlere daha iyi bir iş birliği, network ve büyüme ortamı sunma misyonlarına odaklanmalarını sağlayacak.

Co-founder.Work Kurucusu Hakkı Alkan, ortaklığın, inovasyonun ön saflarında yer alan herkes için büyük bir kazanç olacağına dikkat çekerek, "Synergia ile yaptığımız bu iş birliği, girişimciler için daha fazla fırsat ve kaynak anlamına geliyor" dedi.

Synergia Kurucu Ortağı Dr. Ali Cihan KURT ise iş birliğine ilişkin açıklamasında "Co-founder.Work ile işbirliği yaparak hizmet verdiğimiz ofislerin sayısını artırmakla kalmayıp, ABD başta olmak üzere uluslararası arenada girişimcilik ekosistemine daha fazla değer katma yolculuğumuzda büyük bir adım atmış oluyoruz" sözlerine yer verdi.

Bu stratejik iş birliği ile ilk olarak Synergia ve Co-Founder.Work, İstanbul'da hizmet verdikleri ofis sayısını 3'e çıkarmış oluyor. Önümüzdeki günlerde sisteme dahil olacak yeni lokasyonlarla, İstanbul'un birçok bölgesindeki girişimciler için ortak çalışma ofisleri daha erişilebilir hale gelecek. Kurulan iş birliğinin yol haritasında, 2024 yılının ilk yarısında ABD ofisinin açılması da yer alıyor.