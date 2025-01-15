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Suriye'nin Geçici Hükümeti İthal Ürünlere Gümrük Vergilerini Yüzde 500 Artırdı

Suriye'nin Geçici Hükümeti İthal Ürünlere Gümrük Vergilerini Yüzde 500 Artırdı
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Suriye'nin yeni geçici hükümeti, Türkiye'den gelen ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı aldı. Bu durum, Türkiye'nin Suriye'ye olan ihracatını ciddi şekilde olumsuz etkilemekte ve ihracatçılar zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

Suriye'nin yeni geçici hükümetinin, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararının bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatı olumsuz yönde etkileyeceğini açıklayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu gelişmeleri yakından takip ederek ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını dile getirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki sınır kapıları, Aralık 2024'te Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından muhalif güçlerin kontrolüne geçmesinin ardından kurulan geçici hükümet, Türkiye'den gerçekleştirilen ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı aldı. Bu kararın ardından birçok sektördeki ihracatçıyla Suriyeli ithalatçılar büyük zorluklar yaşamaya başladı ve adeta Türkiye'nin Suriye'ye yönelik ihracatı durma noktasına geldi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Bütün sektörlerimizi kapsayan bu sorunun çözümü için üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyor ve bu krizin derinleşmeden çözümü için ilgili bakanlıklarımızla sürekli temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu karar Suriyeli vatandaşların derin bir enflasyonla karşılaşması ve alım güçlerinin tamamen sıfırlanması anlamına da gelir. Birçok ürüne uygulanan yüksek vergiler ürünlerin üretim maliyetinin bile üç dört katı durumunda. 2024 yılında ortalama aylık 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz Suriye'de şu an Suriye sınırından ihracatımız bu yüksek gümrük vergileri nedeniyle durma noktasına geldi. Sınırda tırların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk bunun en iyi göstergesidir. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerekse Ticaret Bakanlığımızın bu sorunun ivedi bir şekilde çözümü için Suriye'de kurulan geçici hükümet yetkilileriyle temaslarının olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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