Öğretmenler "Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı"nda buluştu

Garanti BBVA'nın desteğiyle ÖRAV ve Dow Türkiye işbirliğinde düzenlenen 'Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı' İstanbul'da gerçekleştirildi. 19 öğretmenin katıldığı kamp süresince, sürdürülebilir çevre konularında eğitimler verildi ve katılımcılara sertifikalar sunuldu.

Garanti BBVA'nın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve ve Dow Türkiye işbirliğiyle "Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı" düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen kampa, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Tekirdağ, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'den 19 öğretmen ve 5 ÖRAV eğitimcisi mentor katıldı.

ÖRAV ile Dow Türkiye işbirliğinde hayata geçirilen kampta katılımcılar, sürdürülebilir çevre, etkinlik tasarımı, geri bildirim mekanizmaları ve çevresel farkındalık konularını ele aldı.

Oturumlarda öğretmenler, sürdürülebilir çevre liderliği yaklaşımıyla etkinlikler tasarlarken, bu çalışmalar grup seanslarıyla değerlendirildi. Program sonunda öğretmenlere "Sürdürülebilir Çevre Lideri Sertifikası" verildi.

"Sürdürülebilirlik, geleceği sorumlulukla düşünmeyi gerektiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, sürdürülebilirliğin yalnızca bugünü değil geleceği de sorumlulukla düşünmeyi gerektirdiğini belirtti.

Öğretmenlerin bu dönüşümde aktif birer lider olmasını önemsediklerini aktaran Atasoy, "Dow Türkiye işbirliğiyle ilk kez hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı, öğretmenlerin çevre odağında çözüm üretme, etki yaratma ve bu etkiyi eğitim yoluyla yaygınlaştırma kapasitelerini güçlendiren çok değerli bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

Atasoy, kampın, eğitim ekosisteminde sürdürülebilir dönüşüm için ilham verici bir başlangıç olduğuna inandıklarını vurguladı.

Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı Banu Korun da sürdürülebilirliğin, uzun vadeli sorumluluk ve birlikte üretildiğinde anlam kazanan bir yaklaşım olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de ÖRAV ile 2014 yılından bu yana öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini destekleyen yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Korun, şunları ifade etti:

"12 yıldır süren bu işbirliğiyle, öğretmenler üzerinden öğrencilerimize ve topluma yayılan kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Güvene dayalı bu uzun soluklu ortaklık, birlikte hareket edildiğinde sürdürülebilir dönüşümün nasıl mümkün olabildiğinin çok güçlü bir göstergesi."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
500

