SSB Başkanı Görgün, HÜRJET'in İspanya Hava Kuvvetlerince tercih edildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "İspanya ile en çarpıcı işbirliğimiz HÜRJET uçağımızın İspanya Hava Kuvvetleri tarafından büyük bir takdirle tercih edilmesi ve İspanya'yla bir noktadan sonra HÜRJET'in 'İspanyollaşacak' versiyonuyla birlikte yaptığımız anlaşmayla hayata geçirmemizdir." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Küresel İletişim Ortağı olduğu IDA TÜRKİYE 2026 Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri etkinliği Congresium Ankara'da kapılarını açtı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen etkinliğin açılış törenine, SSB Başkanı Haluk Görgün, İspanya Valencia Bölgesi Sanayi Bakan Yardımcısı Felipe Javier Carrasco Torres, OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile yerli ve yabancı çok sayıda iş insanı katıldı.

"HÜRJET, NATO müttefiki ve dost ülkelerin hizmetine sunulacak"

Haluk Görgün, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, OSTİM'in ve bünyesindeki OSSA Kümelenmesinin savunma sanayisinin gelişimine katkı sunduğunu belirterek, uluslararası KOBİ etkinliklerinin, sanayicilerin etkileşimini artıracak önemli ve yenilikçi bir model olduğunu vurguladı.

Yeni işbirliği modelinin ilk partner ülkesinin İspanya olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Görgün, iki ülke arasında son dönemde öne çıkan stratejik gelişmelere değindi.

HÜRJET'in İspanya tarafından büyük bir takdirle tercih edildiğini dile getiren Görgün, şöyle konuştu:

"İspanya ile en çarpıcı işbirliğimiz HÜRJET uçağımızın İspanya Hava Kuvvetleri tarafından büyük bir takdirle tercih edilmesi ve İspanya'yla bir noktadan sonra HÜRJET'in 'İspanyollaşacak' versiyonuyla birlikte yaptığımız anlaşmayla hayata geçirmemizdir. HÜRJET'in ilk versiyonları TUSAŞ'ta üretilecek ve teslim edilecek. Ama İspanya'da var olan alt yüklenicilerin katkılarıyla ve orada bunların ayrıca sertifikalandırılması iki ülkenin ortak platformu haline gelebilecek versiyonu teslim edeceğiz. İspanya'nın ihtiyaçlarını karşılarken daha sonra NATO üyesi ülkelerin, diğer dost ülkelerin hizmetine sunulacak platformlar olacak."

İhracatta 7,4 milyar dolar aşıldı

Türkiye'deki savunma sanayisinin başarısının arkasındaki en önemli unsurlardan birinin uygulanan "sanayileşme modeli" olduğunu belirten Görgün, direkt alım dönemlerinden özgün tasarımlara ve platform ihracatı dönemine gelindiğini bildirdi.

Sektörün ulaştığı büyüklüğe ilişkin güncel verileri de paylaşan Görgün, "Hamdolsun gururla ifade ediyoruz, 4 binin üzerinde firma, 130 bine yaklaşan çalışan ve 34 yaş ortalamasıyla devam ediyoruz. Bugün aldığım rakamlara göre bu yılki ihracatımız 7,4 milyar doların üzerinde. Yani bir önceki senenin ihracat rakamını bugün itibarıyla yakalamış durumdayız. Savunma sanayisinde dönemsellik etkisi çok belirgindir, yılın son 2 ayı, yıl ortalamasının çok üzerinde rakamlarla ihracat yapılır. Dolayısıyla bu seneyi, geçtiğimiz yılın üzerinde bir ihracat rakamıyla tamamlayacağımızı değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Torres'ten savunma sanayisinde Türkiye ile "işbirliği" vurgusu

İspanya Valencia Bölgesi Sanayi Bakan Yardımcısı Felipe Javier Carrasco Torres de güvenlik ve savunma alanına odaklanan şirketler, KOBİ'ler ve endüstri temsilcileriyle Türkiye'de bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gelecek yıl eylül ayında Valencia'da savunma ve güvenlik endüstrisine yönelik bir etkinlik düzenleyeceklerini bildiren Torres, "Daha verimli ve daha rekabetçi olmak adına ortak yönlerimizi güçlendirmek ve birlikte çalışmak üzere sizleri İspanya'ya davet etmekten büyük memnuniyet duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Torres, "Otomotiv, seramik, kimya, plastik, biyoteknoloji ve aynı zamanda kozmetik gibi birçok sektörde İspanya'da lider konumdayız. Hükümet olarak şirketlerimizin ve endüstrimizin rekabet gücünü artıracak iyi politikalar üretmek adına çok yakın bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Bölgede uygulanan "kümelenme" politikalarına işaret eden Torres, tekstil, ayakkabı ve gıda gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra yarı iletkenler, fotonik, havacılık, uzay ve dronlar gibi yeni nesil endüstrileri kapsayan birçok kümelenmeye sahip olduklarını dile getirdi.

Yapay zeka, yarı iletkenler, fotonik ve siber güvenlik gibi alanlarda Avrupa Komisyonu ile uyumlu, lider şirketlere sahip olduklarını vurgulayan Torres, ancak şu anda ağırlıklı olarak sivil pazarlara hizmet verdiklerini anlattı.

Ulusal anlamda güvenlik ve savunmanın, endüstri içindeki payının az olduğunu bildiren Torres, bunu Türkiye ile işbirliği yaparak artırabileceklerine inandığını söyledi.

Bölgedeki altyapı imkanlarına değinen Torres, güvenlik ve savunma endüstrisinde hızlı yetkinlik kazanmanın en iyi yolunun diğer ülkeler ve kurumlarla bir arada hareket etmek olduğunu vurguladı.

Torres, Türk sanayicilerine, "Bugünden itibaren endüstride kardeş olduğumuzu söylemek istiyorum, çünkü birlikte olursak çok daha güçlü olacağız." dedi.

Kaynak: AA