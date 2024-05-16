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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 316 lira 36 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 12 milyon 709 bin 704 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 316 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 709 bin 704 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 222 bin 380 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 316 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 232 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 832 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 800 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 126 milyon 686 bin 376 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 887 bin 568 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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