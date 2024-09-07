Sözleşmeli üretimle çiftçilerin yüzü güldü

Bingöl'de çiftçiler, sözleşmeli üretimle 160 milyon lira kazanç elde etti

BİNGÖL - Bingöl'de 'Sözleşmeli Üretim' modeli çerçevesinde silajlık mısır ekimi yapan 252 çiftçi, yaklaşık 160 milyon lira kazanç elde etti.

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde 'Sözleşmeli Üretim' modeli, çiftçilere kazanç sağladı. Sözleşmeli üretim modeli hem çiftçiyi hem de çiftçinin ürününü satın alacak olan alıcıyı koruyan bir model olarak belirlendi. Bu model ile sezon başında çiftçinin hangi ürünü yetiştireceği, ne kadar yetiştireceği, kime satacağı ve hangi fiyattan satacağı belirlenerek hem üretimin devamlılığı sağlanmış oluyor hem de çiftçinin ürününü pazarlama endişesi ortadan kalkmış oluyor. Bu modeli uygulayan ve kentte hizmet veren bir entegre tesis, çiftçilerden sözleşmeli üretimi modeli çerçevesinde silajlık mısır alımı yapıyor.

Merkeze bağlı Kültür Mahallesi'ndeki bir tarladaki silajlık mısır hasadına katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, çiftçilerden üretim hakkında bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Usta, 'Sözleşmeli Üretim' modelini anlattı. Vali Usta, "Sözleşmeli çiftçilik kapsamında üretim yapan bir çiftçimizin tarlasındayız ve hasada başladık. Bu Bingöl çiftçisinin önünü açan bir uygulama. Anlaşmalı modelde iki tarafın da kazandığı bir uygulama. Hem üreticiye hem de alıcıya kazandıran bir model. Nasıl oluyor? Önce ne kadar üreteceğinizi biliyorsunuz, ne üreteceğinizi biliyorsunuz, kime satacağınızı biliyorsunuz bir de ne kadar ücret kazanacağınızı biliyorsunuz. Bu üreticiye garanti sağlayan bir süreç. Dolasıyla bizim ilimizde de süt ve hayvancılık adına faaliyet gösteren bir tesis var. O da bu anlaşmalı süreci geliştiren bir sistem haline geldi" dedi.

12 bin dekar alanda bu modelin uygulandığını belirten Vali Usta, çiftçilerin 160 milyon civarında gelir elde ettiğini belirtti. Vali Usta, "Bingöl'ümüzde 2024 yılında entegre tesis 13 köyümüze 252 üreticimize 12 bin dekar alanda bu anlaşmalı model silajlık mısır üretimi yaptı. 2024 yılı içinde dekar başına 5,5 ton dediğimiz zaman 12 bin dekarda yaklaşık 63 bin tonluk bir alım yapacak. Bu da ne demek bizim çiftçimize 160 milyon civarında bir gelir artışı demek. Çiftçimize doğrudan bir maddi destek demek. Bu kapsamda bizim son yıllarda dekar başına ürettiğimiz 9.2 kat artışla 14 bin tondan 128 bin tona çıktı. Dolayısıyla çiftçimizin önünü açan bir model bu. Yine bizim 29 Ağustosta yeni teşvik ve destek programımız açıklandı. Bu program kapsamında da yine bizim dekar başına silajlık mısır üretiminde 914 lira gibi destek üretimi açıklandı ki bu ciddi bir rakam. Geçen yıl bu rakam 465 civarındaydı dekar başında. Şimdi bu destekle beraber devletimiz çiftçimize gereken önemi veriyor. Bu çiftçimizi teşvik eden bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Zamanla sözleşmeli çiftçilik modeli bütün Bingöl'e yayılacak ve Bingöl'ü kurtaracak bir sektör haline gelecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

Söz konusu modelin üretimi arttırdığını belirten çiftçilerden Nevzat Karasu, "Biz daha önce Bingöl'de buğday ekiyorduk, yoncaydı, arpaydı, karpuzdu ekiyorduk ama biz satacak Pazar bulamıyorduk. Sağ olsunlar bu sözleşmeli tarım modeli bize iyi geldi. Mısır ekiyoruz ve 3-4 ay sonra gelip mısırı da biçiyorlar. Teşvik de veriyorlar. Bu alana çiftçiler olarak bayağı bir yönelme var. Bu konuda memnumuz inşallah daha iyi olur ileride" şeklinde konuştu.

Silajlık mısır hasadında Vali Usta'ya Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır da eşlik etti.