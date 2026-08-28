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Turizmde yeni trend: Deneyim odaklı tatil

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Geleneksel deniz, kum, güneş anlayışının yerini, gastronomi, kültür ve spor gibi farklı deneyimleri bir arada sunan yeni nesil tatil anlayışı alıyor. Sosyal medya ve yapay zeka, tatil tercihlerinde önemli rol oynarken, turizm sektörü de sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyle değişen taleplere uyum sağlıyor.

Deniz, kum ve güneş tatilinin yanı sıra gastronomiden spora, sağlıktan kültüre farklı deneyimler yaşamak isteyen turistlerin talepleri, turizm sektöründeki hizmet anlayışını da değiştiriyor.

Geleneksel tatil anlayışında deniz, kum, güneş ve her şey dahil konsepti öne çıkarken, yeni nesil tatilciler seyahatlerinde birden fazla deneyimi bir arada yaşamak istiyor.

Tatil tercihlerini belirlemede sosyal medya paylaşımları ve seyahat videoları da önemli rol oynuyor. Gezginler, farklı destinasyonları araştırırken dijital platformların yanı sıra daha önce aynı deneyimi yaşayan kişilerin önerilerine de önem veriyor.

Sosyal medyada gördüğü bir seyahat videosundan etkilenen tatilci, yapay zeka araçlarıyla destinasyon hakkında bilgi edinse de deneyimlerini paylaşan insanların görüşlerini karar sürecinde dikkate alıyor.

Pazarlama alanında dijitalleşme önem kazandı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, sosyal medyanın turizmin pazarlanmasında artık vazgeçilmez bir araç haline geldiğini söyledi.

Yapay zeka teknolojileri sayesinde bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını belirten Kavaloğlu, özellikle pazarlama alanında dijitalleşmenin önem kazandığını ifade etti.

Turizm sektörünün dijital araçları etkin şekilde kullandığını dile getiren Kavaloğlu, şöyle konuştu:

"Dijitalleşmenin yanı sıra artık gündemde yeni jenerasyonlarla birlikte deneyim turizmi çok ön plana çıkmış vaziyette. Yani biz deniz, kum, güneş pazarlamamızın yanında pandemi döneminde güvenliği koymuştuk. Şimdi sürdürülebilirliği koyuyoruz. Dolayısıyla bu 5S'li pazarlama stratejimizin içerisinde muhakkak sürdürülebilirlik var. Sürdürülebilirlik de kavram olarak son zamanlarda çok kullanılarak belki biraz altının boşaltıldığını düşünüyorum. Ama bunu en iyi uygulayan sektör turizm sektörü."

Kavaloğlu, turizm sektörünün sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) da bu uygulamaların dünyaya duyurulması açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

???????Değişen trendlere göre pozisyon almaya çalışıyoruz

IC Hotels Green Palace ve Villas İşletme Müdürü İsmail Çağlar da turizmin küresel bir sektör olduğunu ve tüketici beklentilerinin sürekli değiştiğini söyledi.

Dünyadaki gelişmeleri ve yeni trendleri yakından takip etmek zorunda olduklarını belirten Çağlar, otellerde gastronominin yanı sıra eğlence, oda donanımları ve personel çeşitliliğinin de tatilcilerin tercihlerinde etkili olduğunu ifade etti.

Sosyal medya sayesinde dünyanın farklı noktalarındaki tatil trendlerinin kısa sürede takip edilebildiğini anlatan Çağlar, şunları kaydetti:

"Japonya'da bir tatilcinin paylaşımını, yeni trendleri biz burada anında görebiliyoruz. Ona göre de pozisyon almaya, uygulamaları değiştirmeye çalışıyoruz. Turizm bir moda türüdür. Yani her sene gelişmesi, değişmesi gerekiyor. Ünlü bloggerlar üzerinden paylaşımları takip ediyoruz."

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek ise deniz, kum ve güneş turizmine gastronomi, kültür ve spor gibi farklı deneyimleri de eklediklerini anlattı.

Otellerde suşi atölyeleri, spor aktiviteleri ve eğlence etkinlikleri düzenlediklerini belirten Çek, turistleri etkinliklerin bir parçası haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çek, "Turist aynı anda kültürü, sporu, yerel ürünleri, gastronomiyi de deneyimleme imkanı buluyor. Turizmde her şey hızlı değişiyor. Artık her konuğun uzmanı var." dedi.

Kaynak: AA
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