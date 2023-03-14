Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Togg'un fiyatı belli oldu: Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modeli 1 milyon 215 bin lira

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Buna göre standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olacak. Ön siparişler 16-27 Mart tarih aralığında alınacak.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı.

Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor. Yarından itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

Son Dakika! Togg'un fiyatı belli oldu: Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modeli 1 milyon 215 bin lira

T10X'in fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

Son Dakika! Togg'un fiyatı belli oldu: Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modeli 1 milyon 215 bin lira

T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

Son Dakika! Togg'un fiyatı belli oldu: Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modeli 1 milyon 215 bin lira

Togg'a ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise aracın özelliklerini anlatan bir video yer aldı. Paylaşımda "Togg T10X, doğuştan elektrikli, bağlantılı ve hayatınızı kolaylaştıran çözümlerle bir otomobilden fazlası. 16-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ön siparişe katılmak için https://togg.com.tr'ye girin veya Trumore'u indirin" denildi.

Son Dakika! Togg'un fiyatı belli oldu: Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modeli 1 milyon 215 bin lira

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

TOGG Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (45)

MeteAlp SoS:

Almanyadan gelen türkleri görünce ne yazık ki hepsi Mercedes Bmw yada Ww binebiliyor ... Ülke için hayırlı olsun.. Bizim cebimize göre değil. Acaba ÖTV bu fiyatın içinde mi?

Cevap Yaz12Yayından Kaldır
Mıhtar:

nasipsizler bir sevincede ortak olsanız ne olur? yada siz ötede durun..

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Akif varlık:

Sıfır kilometre mercedes eQ nun benzer menzile sahip suv un fiyatı almanya da 58 bin euro bizimki 60 bin euro yu geçiyor. Bu fiyatı küresel piyasalara nasıl açıklayacaklar merak ediyorum.

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Tüm 45 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title