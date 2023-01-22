Son Dakika! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: İlk ay ücretsiz olacak

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metro inşaatı süreci yerli ve milli olarak milletimize kazandırılmıştır. Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek." dedi. Erdoğan ayrıca metronun ilk ay ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu. Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasındaki mesafenin 24 dakikaya indiğini açıklayan Erdoğan bir de vatandaşlara müjde verdi.

"BU DEVLETİN BÜTÇESİ SİZLER İÇİN"

Metro hattının ilk ay ücretsiz hizmet vereceğini belirten Erdoğan, "Aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık. Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metro inşaatı süreci yerli ve milli olarak milletimize kazandırılmıştır. Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyonunu TÜBİTAK iş birliği ile Aselsan gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Halkalı'ya inecek metro hattımızın çalışması da hızla devam ediyor. Metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz olarak istifade edilecek. Bu devletin bütçesi sizler için, bu milli bütçe sizler için. Bizler de sizler için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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