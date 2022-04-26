Son dakika haber | AYEDAŞ, Anadolu Yakası'nı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısı için belirlediği bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla gerçekleştiren AYEDAŞ, yılın ilk yarısında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Bu kapsamda, AYEDAŞ hizmet verdiği 7 bin 929 trafo ve 33 bin 719 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da 10 bin 484 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren AYEDAŞ ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 305 pano ile 16 trafo ve 863 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 4 bin 915 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.