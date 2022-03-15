Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş ve ekonomi gündemiyle bir araya gelen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sözlerine yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye "hoşgeldiniz" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatın her alanında olduğu gibi kabinedeki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık. Koalisyonlar, erken seçimler sebebiyle ülkenin uzun ve orta vadeli programlar yapabilmesine, büyük projeleri hayata geçirilmesine imkan vermiyordu. Türkiye'nin yönetim değişikliği ihtiyacı öyle bir anda ortaya çıkmış değil. Bu uzun ve yüksek bedelli deneyimler sonunda varılmış bir karardır." dedi.

"YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜCÜNÜ KRİZ DÖNEMİNDE DAHA İYİ GÖRÜYORUZ"

2023 hedeflerine değinen de Erdoğan, şunları söyledi: "Yeni yönetim sisteminin gücü ve avantajlarını özellikle kriz döneminde çok daha iyi görebiliyoruz. Küresel ekonomik sarsıntıların, sağlık krizinin, güvenlik riskinin ve daha nice yıkıcı tehdidin üstesinden gelmekte kalmadık; bu süreçleri yeni fırsatlara dönüştürecek adımları attık. 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Bununla kalmıyor bölgemizde uzunca süredir vicdanları kanatan haksızlıklara karşı sergilediğimiz aktif ve dirayetli tutumla belirleyici küresel güç konumumuzu dost, düşman herkese kabul ettiriyoruz. İnsani ve siyasi ilişkileri kesintiye uğratmadan tüm taraflarla konuşabilmeyi başarabilen ülkelerden birisiyiz." ifadelerini kullandı.

"ORTAYA BİR ALTERNATİF KOYAMADILAR"

Muhalefetin yeni sistem çalışmalarıyla ilgili Erdoğan, "Bugün ülkemizin adı, bayrağı, gölgesi sınırları dışında bile güven, huzur, umudun sembolü haline geldi. Eskiden Türkiye olarak kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çekiyorduk. Dünyada işler yolunda giderken içerideki yönetim beceriksizliğiyle milyonlarca insanın işsiz kaldığı, herkesin umudunu kestiği kara günler yaşadık. Bugün ise en sert küresel kayıplardan en az kayıpla çıktığımız bir yerde duruyoruz. Bütün bunları bilhassa son 10 yıldır vesayet oyunları, terör saldırıları, darbe girişimlerine siyasi ve ekonomik tuzaklara rağmen başardık. Bu dönemde ülke güçlü bir yönetim sistemiyle idare edilmeseydi Allah göstermesin hangi felaketlere uğrayacağımızın takdirini milletimize bırakıyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkanlar ortaya kayda değer bir alternatif koyamadılar. Tek söyledikleri her şeyi eskiye döndürecekler. Geçtiğimiz yıl yeni anayasayla ilgili muhalefetten tekliflerini beklediğimizi söylemiştik. Ortaya tek bir metnin koyamadığını üzüntüyle gördük.Yurt dışında hazırlanmış bir raporu kendi çalışmalarıymış gibi kamuoyuna çıkaranların ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda fikir çilesi çekmedikleri ortadadır. İçinde dişe dokunur herhangi unsur olmayan, dışarıdan ithal sistemi teklifi değil masadaki yer, koridordaki sıra kavgasıdır." ifadelerine yer verdi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili Türkiye'nin diplomasi trafiği ile ilgili Erdoğan, "Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün cazibesinin en somut tezahürlerinden biri Antalya Diplomasi Forumu'dur. 3 gün süren foruma dünyanın dört bir yanındaki 75 ayrı ülkeden, 17 devlet, hükümet başkanı, 80 bakan ve 39 uluslararası teşkilat temsilcisi katıldı. Taraflar arasında 200 civarında görüşme gerçekleştirildi. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptıkları toplantı hiç şüphesiz en ses getiren faaliyetti. Bu temas diplomasi ve diyalog kapıları açması bakımından çok önemliydi. Dışişleri Bakanımız yarın Moskova'da temaslarda bulunacak. Perşembe günü Ukrayna'ya geçecek. Kendisi her iki tarafla yapacağı görüşmede ateşkes ve barışın sağlanması yolunda gayretlerimizi sürdürecektir. Biz de 2 gün boyunca Almanya'da çok önemli temaslarda bulunduk. Arnavutluk Başbakanı, NATO Genel Sekreteri, Slovenya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik" dedi.

'POLONYA CUMHURBAŞKANI YARIN GELİYOR'

Sözlerinin devamında Erdoğan, "Cumartesi günü Bosna Hersek Başkanlık Kurulu üyeleri, Bulgaristan Başbakanı, Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı, Nijer Cumhurbaşkanı, Liberya Cumhurbaşkanı görüşmelerimiz oldu. Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcı profili ve orada verilen mesajlar ve ülkemizin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında tutumunu göstermesi bakımından önemli bir platform olduğuna inanıyorum. Çarşamba günü İsrail Cumhurbaşkanı sayın Herzog'u resmi ziyaret ardından sayın kardeşim İlham Aliyev'i ağırladık. Aynı gün akşamı Sayın Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Pazar günü Yunanistan Başbakanı sayın Miçotakis ile verimli çalışma yemeği gerçekleştirdik. Dün de Almanya Şansölyesi Ankara'daydı. İkili görüşmemizin ardından akşam geniş katılımlı bir çalışma yemeğini gerçekleştirdik. Yarın Polonya Cumhurbaşkanı ile buluşacağız, kendisini misafir edeceğiz." ifadelerine yer verdi.