Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" temel atma töreninde konuşuyor

Son dakika! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel bugün atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 ile canlı bağlantı yapılacak olan törende konuşuyor.