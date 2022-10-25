Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" temel atma töreninde konuşuyor
Ekonomi Haberleri
Son dakika! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel bugün atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 ile canlı bağlantı yapılacak olan törende konuşuyor.
8 milyona yakın insan başvurduğu "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen törende konuşuyor.
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