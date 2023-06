Son Dakika! Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Kesinlikle işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Son dakika! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen asgari ücret zammıyla ilgili de konuştu. Erdoğan, "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından ilk resmi ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a yaptı. Yurt dışı ziyaretlerinin dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ASGARİ ÜCRETTE ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Milyonlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarından çıkacak rakama kilitlenirken, asgari ücret ara zammı konusunda net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" diye konuştu.

"HER ÜLKENİN İLK İŞİ EKONOMİDİR"

Ekonomi ve dış politikada atılacak adımlar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de şüphesiz ki ekonomi her zamanki o güçlendirme beklentisini yine aynen devam ettiriyor. Yani burada ekonomiyi bir kenara koyalım diyemezsiniz. Her ülkenin ilk işi ekonomidir. Ve burada da atılacak olan adımda, özellikle gerek Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki görevi, gerek Merkez Bankasındaki değişiklik, gerek BDDK'da attığımız adım, bütün bunlarla beraber ekonomiyle ilgisi olan Bakanlarımız yani Ticaret Bakanımızdan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, savunma sanayiine varıncaya kadar hepsi bu işle ilgili. Tabii ulaştırma önem arz ediyor.

"BİR DEFA ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜ DE DAHA AŞAĞI İNDİRELİM"

Gıda, tarım, hayvancılık en önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü onun üzerinden de bizi vurmaya kalkıyorlar. Biz bunlara prim vermeden altyapı ve üstyapıda bütün çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konularla ilgili olarak bir taraftan da tabii finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bizim bankalar noktasında sıkıntımız yok. Bizim bankacılık sektörümüz zaten güçlüdür. Fakat bütün mesele şimdi finans yönetimini daha güçlü hale getirelim ve finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü de daha aşağı indirelim" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET MESAİSİ BAŞLADI

Öte yandan asgari ücrete ara zam için çalışmalara resmen start verildi. Tespit komisyonu ilk toplantı için dün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında ilk açıklama TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak'tan geldi. Solak, "Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz. Toplantı yarın da olabilir, herhangi bir tarih yok. Talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞECEKLER

Süreç dikkatle takip edilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, pazartesi günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.