Son Dakika: İmzalar yarın atılıyor! Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak

Son dakika: Bulgar gaz ile BOTAŞ arasında yarın önemli bir anlaşma imzalanacağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak." dedi.

Türkiye, doğal gaz satışı konusunda Bulgaristan'la anlaşmaya vardı. TV Net canlı yayınında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, müzakerelerden sonuç çıktığını söyledi.

"TÜRKİYE, BULGARİSTAN'A DOĞAL GAZ SATACAK"

Bakan Dönmez, "Bulgargaz ile BOTAŞ arasında yarın önemli bir anlaşma imzalanacak. Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız.

"2023'TE SÜBVANSİYON ORANLARI İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil. Enerji krizinin aşılmasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz. Türk Akımı'ndan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz."

BULGAR BAKAN MÜZAKERELERİN SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.