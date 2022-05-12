Son Dakika: AK Parti'den asgari ücrete 2. zam için umutlandıran açıklama: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in asgari ücretle ilgili "En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor" açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Çelik'ten de dikkat çeken bir çıkış geldi.

"HER ZAMAN GÜNDEMİMİZDE"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşların merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusuyla ilgili konuştu. Çelik, konuşmasında "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımızın ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerini kullandı.

SIĞINMACI TARTIŞMALARI

Çelik konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Son zamanlarda göç meselesi provokasyonlarına şahit oluyoruz. Turizm sezonunun da yaklaştığı günlerde kışkırtıcı olarak ele alındığını görüyoruz. Türkiye'nin göç yönetimi konusunda politikası vardır. Mücadele edilmektedir. Etkili sınır güvenlik tedbirleri vardır. Ülke içerisinde belli başlı iller sığınmacı kaydına kapanmıştır. Uluslararası koruma kanunlarına uygun hareket edilmektedir.

"BU İNSANLARI KATİLLERE TESLİM EDEMEYİZ"

Kaynak ülkelerde başlayan sorunların kaynak ülkelerde çözülmesi için stratejilerde üretilmektedir. 2016'dan bu yana göçü engellenenlerin sayısı 2 milyon 60'dır. Katillere bunları teslim etme yaklaşımında olamayız. Göçmenlerle ilgili asayiş sorunlarına etkili müdahale edilmektedir. Sosyal medyada görüyoruz, vatandaşlarımız lütfen kendileri müdahale etmesinler. Bunlara müdahale edecek olan güvenlik güçleridir. Bir takım propaganda yapanların uluslararası olarak da geçerliliği yok.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"GÜNÜ GELDİĞİNDE GİDECEKLER"

Biz iktidara gelirsek göndereceğiz" cümlesiyle istismar edildiğini görüyoruz. Sonsuza kadar burada kalmayacaklar, günü geldiğinde zaten gidecekler. Vatandaşlarımız fotoğraflar gönderiyorlar, bunlar tek tek ilgili makamlara iletiliyor. Ülkemizle ilgili olmayan birtakım resimler videolar bilip bilmeden yaymamak gerekir. Bunlar birilerinin kullandığı unsurlara dönüşüyor.

Hiç kimse unutmamalıdır, Türkiye bu meselenin ortaya çıkmasında gönüllü olmadı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan karıştırdı" deniyor. Böyle bir şey olamaz. Ne zaman katliamlar başladı o zaman Cumhurbaşkanımız tepki göstermeye başladı. Cumhurbaşkanımız Suriye sınırlarından doğru güvenli bölge oluşturulmasıydı. Buna yaklaşmadılar. Ukrayna'ya birkaç ay içinde yaptıklarını Suriye'de yapmamaları çelişki olarak durmaktadır.

Güvenli bölge kurulmadığında Türkiye sınırları kapatsaydı, Türkiye ölümlerden sorumlu olacaktı. Türkiye'nin sığınmış insanları onurlu bir şekilde gönderecek politikası vardır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı açılımlarla ilgili taviz verdiler denildiğini görüyoruz. Bunu söyleyenler bilmedikleri için 'Türkiye neden etrafındakilerle mesafeli' diyordu, şimdi "neden görüşüyor" şeklinde ele alınıyor. Evvelsi gün Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaptı.

Ermenistan'la olan normalleşme sürecini yakından takip ediyoruz.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI AÇILIŞI

Rize havalimanı açılışına herkesi davet ediyoruz. 21 mayısta AK Parti gençlik şöleni gerçekleşecek. En son 2014'te yapabilmiştik. Bir ile dönük değildir. Sayın cumhurbaşkanımız katılacak değerli sanatçılar konser verecek. Şehir stadyumunda gerçekleşecek.

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ ATAMASI

Atananları tebrik ediyoruz. Atamaların hepsi Türkiye'de kadınların kılık kıyafetiyle uğraşılmaması açısından Türkiye'nin normal bir atmosfere girdiğinin göstergesi. Yasakların kaldırılması, kadınlarımızın haklarının korunması bakımından memnuniyetle karşılanan bir karar. Kadınlar kılık kıyafeti nedeniyle yargılanmamalı. Bunun önünü açmaktan gurur duyuyoruz. Bunun gündem olması geçmişteki yasakları terk etmesi olarak gündeme gelmiştir."