Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Yangını ve Gündemdeki İddialar

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde 15 Ocak 2022 tarihinde faaliyetlerine başlayan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası atık deposunda 12 Temmuz Cuma günü yangın çıkmış günlerce söndürülememişti. Söndü denilen yangın zaman zaman hala alevlenmeye devam ediyor. Yangınla birlikte Kipaş Kağıt Fabrikası'nın çevreye olumsuz yönde verdiği ile ilgili iddialar da gündemdeki yerini almıştı. Fabrikanın yeraltı sularını kullanımı, atık suları gibi daha birçok konu gündeme taşınmıştı. Yangın felaketinin ardından Kipaş Fabrikası içinde bazı işçilerin maaşlarını alamaması ile ilgili intihar etme teşebbüsü iddiası ve görüntüleri de adeta tuz biber olmuştu.

Batı Kipaş yetkilileri düzenledikleri basın toplantısı ile Söke'nin yerel basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda Mali ve İdari İşler Müdürü Talip Gençer, Atık Kağıt Satın Alma Müdürü Metin Köse, Enerji ve Yardımcı Tesisler Müdürü Özgür Yılmaz, Çevre İzin Denetim Grup Müdürü Mustafa Bayaroğulları, Üst Düzey Yönetici Asistanı Müge Evin ve, İnsan Kaynakları Şefi Zeliha Sabeh bulundu. Kipaş yetkilileri gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalar yapıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İki aylık kağıt stoğu yandı"

150 bin ton civarında atık kağıdın yandığı belirtilen Kipaş atık deposunda, yangın zaman zaman devam ediyor. Söndü derken, geçtiğimiz hafta sonu alevler yeniden yükselmişti. Yangının tam manasıyla 15 gün sonra tamamen biteceği belirtildi. Depoların kontrol altında tutulduğu ve sürekli izlemenin yapıldığını ifade edildi. Yaklaşık 2 hafta süren yangında fabrikanın 2 aylık kağıt stokunun yandığını kaydedilirken; Müdür Talip Gençer; "Yangını halen tamamen atlatabilmiş değiliz, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bu arada zarar konusunda sigorta şirketleri de çalışmalar yapıyor. Sigorta şirketleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Zararın maliyeti önümüzdeki günlerde açıklık kazanacak" diye konuştu.

"Tedbirler artırılacak"

Batı Kipaş Kağıt Fabrikasının son teknoloji ile donatıldığı, atık kağıt depolama alanlarının termal kameralarla izlenmesine rağmen böylesi yangınların oluşabildiği ifade edildi. Atık kağıt balyaları içinde yabancı malzemelerin de yer alabildiği belirtilirken; yangının büyümesinde bu maddelerin etkili olduğu ifade edildi. Bundan sonraki olabilecek yangınların lokal bir bölgede kalması ve büyümemesi, daha kısa sürede müdahale edilip, söndürülebilmesi için teknik çalışmaların hemen başlatıldığını ifade eden fabrika yetkilileri; kül olan kağıtların uygun şekilde bertaraf edilmesi çalışmalarının da titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Depolama sisteminde farklı uygulama yapılması için planlama yapıldığı belirtildi.

"Maaş krizi firmamızla ilgili değil"

"Maaş Krizi" başlığı altında çalışanların maaşlarının ödenmediğine ilişkin haberlerin asılsız olduğunu iddia eden Mali ve İdari İşler Müdürü Talip Gençer; "On binlerce çalışıyla bir aile olan Kipaş Holding olarak işçilerimize maaş ödenmelerinin yapılmaması ile ilgili bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Hizmet alımı gerçekleştirdiğimiz ilgili firma yetkililerini uyarmamıza rağmen firmanın işçilerine ödeme yapmaması sonuncunda söz konusu firma ile olan çalışmanın sonlandırıldığını kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz" dedi.

"Ne kadar su kullanılacağı, fabrika kurulmadan belli"

Kağıt fabrikasının aşısı su kullanarak yeraltı su kaynaklarını hızla tükettiği ve önümüzdeki yıllarda Söke'yi susuz bırakabileceği iddialarına yanıt veren Çevre İzin Denetim Grup Müdürü Mustafa Bayaroğulları; "Fabrika kurulurken, Bakanlık kullanılacak suyun miktarı, su kaynaklarını bilerek gerekli izinleri veriyor. Arazi uygunluğuna buna göre karar verilerek, gerekli izinler veriliyor. Maraş'ta 2014 yılından bu yana kağıt fabrikamız çalışıyor, şu ana kadar orada su sıkıntısı yok. Fabrika kurulmadan önce ÇED raporları alınır. ÇED raporunda da ilgili tüm kurumlar bilgi isterler. Su kullanımımızla DSİ dahil ilgili tüm kurumlardan onay alınmıştır. Su yapısı ve su kaynakları ile ilgili de MTA'dan görüş aldık. MTA'nın yönlendirdiği havzadan suyu alıyoruz. ÇED raporları 35 yıllık planlamaya göre hazırlanır. Herhangi bir olumsuzluk görülmüş olsa ÇED ve diğer izinler verilmezdi" dedi.

Fabrikanın kullandığı suyun yüzde 35'nin geri dönüştürüldüğü belirtilirken; bu oranı yüzde 50'ye çıkaracak yatırımın da planlandığı ifade edildi. Söke'deki fabrikanın günde 16 Bin m3 su kullandığı, zaman zaman bu rakamın 22 Bin m3'e çıkabildiği söylendi.

Çevre İzin Denetim Grup Müdürü Mustafa Bayaroğulları; Batı Kipaş'ın son teknoloji arıtma tesisi sistemini kullanan Türkiye'deki önde gelen firmalardan biri olduğunun altını çizdi. Fabrikanın çevre kirliliği oluşturduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bayraroğulları; "Bakanlık ve ilgili kurumlarca sürekli denetime tabiyiz. Bakanlık izlemelerini online sistemde de anlık yapıyor" dedi. - AYDIN