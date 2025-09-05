ŞMS Kopuz ham maddedeki fiyat artışına yönelik yenilikçi çözümler sunuyor

Endüstriyel gıda ham maddeleri alanında faaliyet gösteren ŞMS Kopuz, kakao ve çikolata sektörlerini olumsuz etkileyen ham maddedeki fiyat dalgalanmalarına yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümlerini Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen WorldFood İstanbul'da beğeniye sundu.

Firma, özellikle küresel piyasalarda son yıllarda hızla artan kakao fiyatlarına karşı yerli üreticilerle işbirliği yaparak geliştirdiği "KOP" markalı kakao tozu ve türevlerini fuarda tanıttı.

Fuar kapsamında ziyaretçiler, ŞMS Kopuz'un gıda ham maddeleri portföyündeki farklı ürünlerin kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Şirket, bisküvi, çikolata, içecek, dondurma ve atıştırmalık üreticilerine yönelik kakao, bitkisel yağ türevleri, şeker, lesitin ve katkı maddelerinden oluşan geniş ürün gamıyla sektöre çözümler sunuyor.

ŞMS Kopuz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Burak Kopuz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şirketin temellerinin 1970'lerde dedeleri tarafından atıldığını, sonrasında ise Şemsi Kopuz tarafından devam ettirildiğini söyledi.

Kopuz, 500'den fazla müşteriye ham madde tedariği sunduklarını belirterek, kendisinin de genç kuşak olarak firmada yeniliklerle beraber yeni portföyler, yeni partnerler ve çalışmalarla bayrağı ilerletmeye çalıştığını dile getirdi.

Firmanın endüstriyel gıda ham madde satış ve pazarlama alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Kopuz, şöyle konuştu:

"Bunu şöyle açabiliriz. Bisküvi, çikolata, içecek, dondurma gibi rafa gittiğimizde atıştırmalık grubundaki tüm üreticilere ham madde tedariki yapıyoruz. Bunun için içeriklerinde kakao, bitkisel yağ ve türevleri, şeker, lesitin, süt tozu gıda katkıları gibi ham maddeler var. Bunları da doğru partnerlerle çalışıp o partnerlerden ham madde tedariki sağlayıp doğru zamanda stoklayıp bunları servis etmeye çalışıyoruz. Geniş kadromuzla, AR-GE ekibimizle, müşterilerimizin, iş partnerlerimizin yanında oluyoruz."

AR-GE ekibiyle müşterilere farklı portföylerde katkılar sağladıklarının altını çizen Kopuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"'Creative' stüdyomuzda ürün ürettiriyoruz, ürün denemelerinde bulunuyoruz, bu da bizi farklılaştıran alan. Aslında biz hem müşterimizin mutfağına giriyoruz hem de tüm Türkiye ve çalıştığımız ihracat ülkelerindeki kazanımları, bilgi tecrübelerimizi de müşterilere referans olarak sunuyoruz. Bu da bizi rakiplerimizden farklılaştırıyor ve topyekun bir destek sağlıyor müşterilerimize."

"Kendi markamız 'KOP'u devreye soktuk"

Kopuz, son dönemde kakao fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarının sektörün önemli sorunlarından biri haline geldiğini ifade ederek, yaklaşık 3 yıldır kakao borsasının ciddi şekilde yükseliş gösterdiğine dikkati çekti.

Kakao çekirdeğinde yaşanan sıkıntıların raflardaki ürünlerin maliyetini artırdığını ve tedariki zorlaştırdığını dile getiren Kopuz, "Bu süreçlerin devam etmesi beklenilmiyor, emtialar hareketli hale geliyor, bundan dolayı da biz de kendi markamız 'KOP' markasını devreye soktuk. Yerli üreticimizle beraber kendi markamızla, yeni bir reçeteyle kakao tozu ve türevlerinde kendi markamızla kendi müşterilerimize, çözüm ortaklarımıza bir alternatif oluşturduk." şeklinde konuştu.

Söz konusu adımın hem rekabet açısından hem de nihai tüketicinin maliyetlerinin düşürülmesi ve ürüne erişimin kolaylaştırılması anlamında sanayicilerin yanında olduklarını gösterdiğini vurgulayan Kopuz, ürünlere hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep geldiğini, ihracatta artışın sürdüğünü kaydetti.

"1,5 sene içerisinde 20 bin ton kadar ithalat yaptık"

Kopuz, endüstriyel yağ tarafında da kuruluşlarından bu yana faaliyet gösterdiklerinin bilgisini vererek, yurt içindeki birçok üreticiyle çözüm ortaklığı yaparak müşterilere tedarikte destek sunduklarını anlattı.

Yaklaşık 3 yıl önce Bunge Loders Croklaan ile işbirliği anlaşmasına imza attıklarını söyleyen Kopuz, "Bunge Loders Croklaan'ın Türkiye'de satış pazarlamada çözüm ortağıyız, partneriyiz. Bununla beraber de 1,5 sene içerisinde yaklaşık 20 bin ton kadar ithalat yaptık. Çok ciddi alternatif ürünlerle beraber portföyleri birçok firmadan daha geniş, daha farklı alternatifleri var. Müşterilerimize reçeteleri de onaylattık. Bu reçeteleri geliştirerek bunu referans olarak başka alternatif müşterilerimize kullandık." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Bunge'nin kendilerinin kattığı Creative Studio'daki denemeler sayesinde farklı reçeteler geliştirerek sanayicilerin mutfağına girdiklerini aktararak, bu yolla endüstriyel yağ alanında ekonomik çözümler ve özel ürünler sunduklarını, bunların da onaylanarak kullanıma girdiğini bildirdi.

Bunge ile kurdukları işbirliğinin kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Kopuz, bu ortaklığın sektöre önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kopuz, WorldFood İstanbul Fuarı'na uzun süredir katıldıklarını belirterek, her geçen yıl hem yurt içinden hem de yurt dışından katılımın ciddi şekilde arttığını söyledi.

Fuarın kendileri için mevcut ve yeni müşterilerle buluşma fırsatı sunduğunu kaydeden Kopuz, "Dünyanın birçok alanında bizleri ziyaret eden çözüm ortağı adaylarını, çözüm ortaklarını bulabiliyoruz ve işbirlikleri konuşma fırsatımız oluyor bu hususta. Ben burayı mini bir Dubai Gulfood Fuarı'na benzetiyorum. İnşallah hem bizler için hem Türk sanayisi için uluslararası buluşma noktası olur burası. Daha da gelişmeye devam eder, biz de bu hususta heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yurt dışındaki payımızı da artırmak istiyoruz"

ŞMS Kopuz'un kurulduğu günden bu yana endüstriyel ham madde pazarında güçlü oyuncu olduğunu vurgulayan Kopuz, sektörün önde gelen firmaları arasında yer aldıklarını dile getirdi.

Kopuz, bilinirliğin tek başına yeterli olmadığını, müşterilerin gönlüne dokunmanın ve onları bir aile gibi kucaklamanın önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sadece söylemlerle olmuyor, bunları eyleme de dökmek gerekiyor. Biz de bu hususta AR-GE ekibi kurduğumuzdan bahsetmiştim. AR-GE atılımımızla, AR-GE yöneticimizle beraber alanımızda farklılaştık. Bunge gibi diğer iş ortaklarımız da var kakao ve farklı alanlarda. Biz aslında her yerden mal alıp satan değil, partnerlik ilişkilerine önem veren bir firmayız. Bu da bizi farklılaştırıp güçlü partnerlerle, güçlü çözüm ortaklarıyla bir araya getiriyor. ŞMS Kopuz, ekibiyle beraber, profesyonel yöneticileriyle, bu aile olgusunu profesyonellik ve aile olgusunu birleştirerek alanında farklılaşacak. Bunun hem yurt içinde hem yurt dışında olmasını istiyoruz. Yurt dışındaki payımızı da artırmak istiyoruz, ihracat ekiplerini de bu hususta geliştiriyoruz."