Sivas'ta erik fiyatları uçtu

Sivas'ta tezgahlarda yer almaya başlayan erik, tanesi 20 TL'den satılıyor.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan erik tezgahlarda yerini aldı. 10 tanesi 200 TL'ye satılan erik, adeta altın kıymeti görüyor. Sivas'ta sebze halinde 30 yıldır esnaflık yapan Ahmet Şarkışla, şu anda pahalı olduğu için ön siparişle erik getirdiklerini belirterek, hamileler gibi özel durumu olanların yüksek fiyatına rağmen talepte bulunduklarını söyledi. Şarkışla, gün içinde alınmayan erikleri çalınma ihtimaline karşı para kasasında muhafaza ediyor. 10 adeti 200 lirayı bulan eriğin nisan ayının ortalarında bollaşmasıyla fiyatının düşmesi bekleniyor.

Kasaya kilitleyip evine öyle gidiyor

Esnaf Ahmet Şarkışla, sayılı olarak getirttiği eriği kasada sakladığını ifade ederek, "Elimizde sayılı erik var, çünkü sermayesi çok pahalı. Bu nedenle de çok fazla getiremiyoruz. Hamileler ve hastası olanlar talep ediyor. Onlar için özel getirtiyoruz. Akşam olup eve giderken sayılı getirdiğimiz erikleri tezgahta da bırakamıyoruz. Kasaya kilitleyip eve öyle gidiyoruz. İçerisinde 10-11 tane var, fiyatı 200 lira. Hastası olan arıyor bizlerden istiyor. Bizler de onlar için özel olarak getirtiyoruz. Normalde bu meyve nisan ayının ortaları gibi olur. Erik için şu an erken. Fiyatı iki haftaya düşer. 100 liradan satışı başlar" dedi. - SİVAS