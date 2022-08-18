Sivas haber! Sivas bal üretiminde zirvede

Koloni sayısı ve bal üretimi bakımından Türkiye genelinde üçüncü, çiçek balı üretiminde ise birinci olan Sivas'ta bal hasadı devam ediyor.

Bal üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Sivas, organik bal ve arı ürünleri ile de söz sahibi olma yönünde iddiasını sürdürüyor. Koloni sayısı ve bal üretimi bakımından Türkiye genelinde üçüncü, arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye'de ikinci olan Sivas'ın zengin nektar kaynaklarına sahip olması arıcıların yüzünü güldürüyor. 300 bine yakın arılı kovan ile kovan sayısı bakımından da Türkiye'de 7'nci sırada bulunan Sivas'ta 3 bin 500 üretici, toplam 7 bin kilogram bal üretimi bekliyor. Merkeze bağlı Gümüşdere köyünü ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek, bal hasadı yaptı. Arıcı kıyafeti giyerek hasadı gerçekleştiren Vali Şimşek, arıcılara bol ve hayırlı hasatlar dileğinde bulundu.

" Sivas, çiçek balının başkenti"

Bal üretiminde Sivas'ın çok iyi bir noktada olduğunu ifade eden Vali Şimşek, "Gümüşdere köyümüzde üreticilerimizle birlikteyiz. Onlarla beraber hasat yaptık. İnşallah hayırlı ve bereketli olur. Üreticilerimiz emeğinin karşılığını alır. Sivas'ımız bal üretimi bakımından çok iyi bir durumda. Biz Sivas'ımıza çiçek balının başkenti diyoruz. Arıcılık işletmesi bakımından Türkiye 2'ncisi, bal üretimi bakımından Türkiye 3'üncüsü, çiçek balı üretimi bakımından da Sivas, Türkiye birincisi. Bizler de bu üretimin artmasını istiyoruz. Daha çok bal üreticimiz olsun istiyoruz. Şu anda yaklaşık 3 bin 500 üreticimiz var. İnşallah bu yıl iyi bir sezon ve yaklaşık 7 bin ton bal üretimi bekliyoruz" dedi.

"Gerek faunası, gerekse bitki florası bakımından çok elverişli"

Bal üretiminin artması için projelerle üreticilerin desteklendiğini belirten Vali Şimşek, "Gerçekten Sivas bal üretimine çok elverişli bir coğrafya. Gerek faunası gerekse bitki florası bakımından çok elverişli. Biz de bu potansiyeli kullanmak istiyoruz ve üreticilerimizi de bu yönde teşvik ediyoruz. Bu anlamda başlattığımız bir projemiz var. Tozanlı Vadisi Organik Bal Üretim Projesi. Bu anlamda da yaklaşık 6 bin kovan vatandaşlarımıza dağıttık. Yaklaşık 6 bin kilogram da petek dağıttık. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımızla ilimizdeki bal üretimi daha da artacak ve ilimiz bal üretimi noktasında marka bir il haline gelecek. Ben tekrar üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Sezonumuz hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - SİVAS