Şişecam, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını cam eserlerle kutluyor

Şişecam, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını, cumhuriyetin kuruluş felsefesinin ve gelişiminin izlerini cam eserlere yansıttığı 'Gururla Koleksiyonu' ile kutluyor. Paşabahçe Mağazaları'nda tarih ve sanat tutkunlarının beğenisine sunulan koleksiyon, sınırlı sayıda üretilen 26 farklı üründen oluşuyor.

Şişecam, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını cumhuriyetin kuruluş felsefesinin ve gelişiminin izlerini cam eserlere yansıttığı "Gururla Koleksiyonu" ile kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, küresel büyüme yolculuğuna devam ediyor. Şişecam Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını, cumhuriyetin kuruluş felsefesinin ve gelişiminin izlerini cam eserlere yansıttığı "Gururla Koleksiyonu" ile kutluyor.

Paşabahçe Mağazaları'nda tarih ve sanat tutkunlarının beğenisine sunulan "Gururla Koleksiyonu" sınırlı sayıda üretilen 26 farklı üründen oluşuyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te tam bağımsızlığa kavuşmasının üzerinden geçen 100 yılın anısına hazırlanan "Gururla Koleksiyonu"ndaki birbirinden güzel cam eserlerin tamamı müzeler, arşivler ve çeşitli koleksiyonlardaki tarihsel objelere, belgelere, fotoğraflara ve tarihi bilgilere dayanarak özel olarak tasarlandı.

"Gururla Koleksiyonu"nun her bir objesi tarihte önemli bir olaya işaret eden bir hikayeye sahip. Sadece "2023" adet üretilen koleksiyon eserleri "Yankı Gramofon", "İstiklal Mikrofon" ve "1935 Şekerlik"ten oluşuyor.

Yankı Gramofon, Cumhuriyet Müzesi'nde sergilenen bir gramofondan ilham alınarak tasarlandı. Cumhuriyet aydınlanmasının sesini, sözünü, nostaljik bir yaklaşımla camın saflığı ile birleştirerek müzikseverlerle buluşturuyor. Akıllı telefonlarla uyumlu bu eser, favori çalma listesini anlamlı bir gramofonda dinlemek isteyenlere özel bir deneyim sunuyor.

İstiklal Mikrofon da Atatürk'ün 1933'te Ankara Hipodromu'nda yapılan cumhuriyet töreninde 10'uncu Yıl Nutku'nu okuduğu mikrofondan esinlenerek geliştirildi. Açıklamada, bu mikrofonun Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık aşkını yansıtan özel bir ürün olduğuna dikkati çekildi. El imalatı camdan üretilen eserin üzerindeki rölyef desenlerin tümü, el işçiliğiyle yapıldı ve eser 24 ayar altın ile dekorlandı.

Türkiye'nin ilk şişe ve cam fabrikasının temelleri Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle, 1934'te dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve Ekonomi Bakanı Celal Bayar tarafından Beykoz Paşabahçe'de atıldı. 1935'te Paşabahçe Fabrikası'nda üretilen camdan ilk şekerlik ise Atatürk'e hediye edildi. 1935 Şekerlik ise Atatürk'e hediye edilen Paşabahçe Fabrikası üretimi ilk şekerlikten ilham alınarak tasarlandı.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarlanan "Gururla Koleksiyonu", Cumhuriyet'in aydınlığı ve tarihini, Paşabahçe Mağazaları'nın özgün tasarımları, cam ve cam işçiliğinin ustalığı ile buluşturuyor.