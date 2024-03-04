Sinop'un Boyabat ilçesinde kapalı sistem su iletim hattı kurulacak.

Vali Mustafa Özarslan'ın katılımıyla Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, fizibilite çalışmaları tamamlanan projenin yapımı için paydaşlar arasından protokol imzalandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından finanse edilen proje ilçeye bağlı Boyalı, Keseköy, Benişli, Esengazili ve Erkeç köylerini kapsıyor.

Proje tamamlandığında 5 bin 700 dekarlık tarımsal alan basınçlı sulama sistemiyle sulanabilecek.