Sinop'ta 2025 Yılı Yatırım Projeleri Toplantısı Yapıldı

Sinop'ta İl Koordinasyon Kurulunun 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Özarslan, 2024 yılının 4. döneminde toplam 527 adet proje üzerinde çalışıldığını belirterek Sinop'ta yatırım projelerine ilişkin çalışmaların 15 genel ve katma bütçeli kuruluş, 9 yerel idare ve 9 adet de köylere hizmet götürme birlikleri olmak üzere toplam 33 kuruluş tarafından gerçekleştirildiği ve gerçekleştirilmeye devam edildiğini söyledi.

7 projeye tasfiye

2024 yılı 4. döneminde üzerinde çalışılan toplam 527 adet projeden 364'ünün tamamlandığını aktaran Vali Özarslan, 100 adet proje devam ettiğini, 17 adet proje ihale aşamasında olduğunu, 39 adet projeye ise çeşitli sebeplerden başlanamadığını, 7 projenin ise (ödenek geri çekildiğinden dolayı) tasfiye edildiğini belirtti.

2024 yılı 4. döneminde üzerinde çalışılan projelerin toplam değerinin 34 milyar 941 milyon 97 bin TL olduğunu söyleyen Vali Özarslan, "Bu projeler için 2024 yılında 6 milyar 725 milyon 797 bin TL ödenek ayrılmış olup, 2024 yılı için ayrılan ödeneğin 5 milyar 355 milyon 465 bin TL'si harcanmıştır. Projelerin toplam yılı harcama oranı yüzde 80'e tekabül etmektedir" dedi.

Vali Özarslan, 2025 yılında Sinop'ta eğitimden ulaşıma, spordan turizme, sanayiden tarıma, iletişimden enerji alt yapı çalışmalarına kadar 27 projenin kamu yatırım programına alındığını söyleyerek, "Toplam tutarı 25 milyar TL olan projelerin Sinop'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SİNOP