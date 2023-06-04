Sinan Oğan'dan Mehmet Şimşek çıkışı: "Faiz sebep enflasyon sonuç" politikasından vazgeçilmesi Erdoğan'ı desteklememizin sebebiydi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in devir teslim töreninde "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır" açıklamasının ardından Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Oğan, "Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan 'faiz sebep enflasyon sonuç' politikalarından vazgeçilmesiydi. Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz" dedi.