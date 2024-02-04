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Şimşek'ten Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili ilk açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Merkez Bankası'nda görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine başkan olarak atanan Fatih Karahan yeni görevine resmen başlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN İLK DEĞERLENDİRME

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı; "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

"EKONOMİ PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

"KAZANIMLARIMIZI KALICI HALE GETİRECEĞİZ"

Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

Şimşek'ten Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili ilk açıklama

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Merkez Bankası Fatih Karahan Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Dr.Kimbel:

Degisen bir sey olmayacak olmasi zaten mümkün degil dollar 40 ı gececek enflasyon yüzde 120 yi gecer

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sır balıkçı.17:

Emekli diyor ki İlk göreviniz ülkemizdeki gelir dağılımını düzelmek olmalı emekli olarak talebimiz EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI ÜLKEMİZDE GIDALAR ve KİRALAR BUNUN GÖSTERGESİ,

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