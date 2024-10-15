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Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

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Meclis'e sunulan ve limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yıllık 750 TL'lik kesinti öngören yasa teklifi tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği iddia edildi. Savunma Sanayi Destekleme Fonu hakkında ilk kez konuşan Şimşek çıkan haberleri doğrulayan bir açıklama yaparak "Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek" dedi.

Ak Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

KART BAŞINA 750 TL'LİK KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

AK PARTİ DÜZENLEMEYİ YENİDEN DEĞERLENDİREBİLİR

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili ilk işareti verdi.

"SAVUNMA PROJELERİNE KAYNAK GEREKİYOR"

Katıldığı canlı yayında Savunma Sanayi Destekleme Fonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek "Amaç çok açık ve net. Ülkemizin caydırıcılık gücünü artırma dışında hiçbir seçeneği yok. Bölgemizde ateş var. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi Kurmayları ile çalışıldı. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir.

Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Katar ve Kuveyt ziyaretim oldu. Her iki ülkenin de Karma Ekonomi Komisyonu Eş Başkanıyım. Yakın dönemde Katar ile bir zirve yapılacak. Körfez bizim için ciddi fırsatlar barındırıyor. Özellikle turizmde çok önemli fırsatlar barındırıyor. Biz sektörel çeşitliliği başarmış bir ülkeyiz. Yakın ülkelerden tedarik artık önemli bir konsept. Bizim artık ekonomide model olarak tamamlayıcılık ilkesi. İnanıyorum ki yatırımcıların kaygıları azaldıkça büyük bir potansiyel var. 250'ye yakın oranın önde gelen firma yöneticileri ile bir araya geldik.

YURTDIŞINDA YATIRIMCI TOPLANTILARI

Haftaya ABD'de önemli bankalarla bir araya geleceğiz. IMF toplantıları marjında yatırım bankaları toplantılar yapıyor. Gideceğimiz G20 uzun bir toplantı olacak. ABD Hazine Bakanı ile görüşmemiz olacak. Çok taraflı uluslararası bankalarla bir araya geleceğiz.

CARİ AÇIK GERİLEMEYE DEVAM EDER Mİ?

Cari açık Türkiye'nin yumuşak karnı. Cari açık geçen sene mayısta çok yüksekti. Cari açık neredeyse yüzde 1'in altına indi. Bölgesel çatışmalar olmasa cari açık dengede olurdu. Bizim esas cari açıkla ilgili projeksiyonlarımız yapısal dönüşümden geçiyor. Çok önemli adımlar attık. 284 ürün belirledik. Bu ürünlere krediyle dünyadan ve Türkiye'den yatırımları çekmek istiyoruz. 8 ana başlık altında 30 ürün 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destekle. Şu anda öncelikli olan yeşil dönüşüm. Yüksek teknolojili ürün üretimine destek sağlanacak. Bunlar kalıcı olarak cari açığı aşağıya çekecek. Cari açıkta önemli bir eşikteyiz. Bu projelerin hayat geçmesiyle birlikte cari fazlayı konuşuyor olacağız."

"ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Kira artışındaki yüzde 25'lik üst limiti kaldırınca yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 120'ye yakın artış oldu. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız.

Deprem ve EYT gibi maliye politikasına sınırlayıcı unsurlar var buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış. Enflasyonda düşüş fiyat artışının yavaşlaması demek. Bu programı uygulayacağız. Bu program sonuç veriyor. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var. Yenilenen kira sözleşmelerinin etkisi oldu. Geçmiş enflasyon baz alınıyor. Bunlar bir yıl sonra denklemden ve bazdan çıkacak. Kira artışlarının enflasyona etkisi bir yıl sonra normalleşmiş olacak. Konut arzının artması kira enflasyonunu etkileyecek. Yeşil dönüşüm en önemli öncelik. Körfez'de yeşil dönüşüme inanılmaz rağbet var. İştah çok büyük. En son Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir yatırım danışma toplantısı yapıldı, oraya gelenlerin yeşil dönüşüme muazzam bir ilgisi var.

"BÜTÇE AÇIĞI GERİLEYECEK"

Zamana ihtiyaç var, sabırla politikayı uygulayacağız. Bu ülkede geçen sene muazzam bir deprem olmuş. Geçen sene bütçe açığı yüzde 5.2 idi. Açığın üçte ikisi deprem harcama kaynaklı. Deprem yaralarını sarmayı biz önceliklendirdik. EYT etkisinin milli gelire oranı yüzde 2. Geriye bakmayalım önümüze bakalım. Daraltıcı bir maliye politikası uyguluyoruz.

Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

"KAMUDA ARAÇ SATIŞI BAŞLAYACAK"

Kiralık araçları yüzde 15 azalttık. Yakında Özelleştirme İdaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma yüzde 1'in altında olacak. Daha önce öyle bir şey yoktu. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak. Bin civarı araç özelleştirmeye devredilmişti. Zaruri araç kiralamaları dışında izin vermiyoruz.

"CİDDİ KAYNAK GİRİŞİ VAR"

Ekonomi programımız sonuç veriyor. Net rezerv artışı 100 milyar doları aştı. Biz Türkiye'de rezerv yeterliliğini sorun olmaktan çıkardık. Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Savunma sanayii projelerine ek kaynak sağlamak zorundayız. Çelik kubbe inşası, 5. nesil uçak için kaynak gerekli. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi kurmayları ile çalışıldı. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir.

"BU FON BÜTÇENİN DIŞINDA"

Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok. Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır. Ben de bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Ama bazı fonlar ihtiyaç.

"EKONOMİDE YAVAŞLAMA VAR"

Yavaşlama oranı iddia edildiği kadar büyük değil. Biz gerekirse istihdama yönelik ilave tedbir alırız. Bizim için en büyük öncelik kalıcı bir şekilde yüksek büyüme. Bunun da ön koşulu fiyat istikrarı. Biz enflasyonu düşürmeden asla rahatlamayacağız."

Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

AK Parti Politika Ekonomi Finans

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Yorumlar (17)

Erdem Sen:

yerse dediler yemedik..

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Birşey demedimki:

Para mı lazım. Diyanetin 95 milyar TL bütçesi 3 yıl süresince savunma sanayine aktarılsın.. Işte size çözüm..

27
5
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Ahmet ÇALIŞKAN:

Daha geçen gün 7204 araç alımını yapan kimdi? Siyasilerin aldığı otomobiller satılsın. Yapacsan bu işi kendi aracın ile yakıt parasına da yapabilirsin.

19
1
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Barış Bakioğlu:

Bir fincan kahveye 400-500 TL verenler vatan savunması millet savunması için yılda 750 TL verecekleri paradan kaçındılar nankörler sizi

1
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Mücahit Kılıç:

Meclis lokantalarına %500 zam yapılsın milletvekillerinden hizmet vergisi alınsın ayrıca meclise her girişte giriş ücreti alınsın maaşlarindan kesilsin.

14
1
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Emrah KOCA:

Ekonomiyi düzeltmek vergiden geçmiyor. Verginin vergisi olur mu? veya borcun vergisi. Ekonomiyi düzeltmek istiyorsak şayet önce üretimi artırmalıyız. Dışa bağlımlı olmaktan bir türlü kurtulamadık. Topraklarımız çok verimli çiftçi artık tarlasını bile sürmüyor.

10
1
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kaptan kaptan:

millet vekilleri 2 ay maaş almasın savunma sanayine yatırım yapalım 3 kuruş alıp mecburen sayenizde bankalara muhtaç olan borçla geçinen yani kredi kartı ile geçinen insanlardan zorla birseyler almayın demir kubbe tamam..

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ARSLANOĞLU Hakan:

Milletvekillerinin 2 yılda emekli olması kaldırılsın. yaklaşık 53 bin Muhtarlık gibi idari birimi kaldırsınlar. Bakanlar gidecekleri yere 15-20 Çakarlı araçlarla gitmesinler. Mahalle bekçiliği kaldırılsın. Belediyelerde fazla zabıtalar gönderilsin.

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CAN Işık:

128 milyar dolar buhar olurken nerdeydiniZzzz

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hakan sorgular:

biz böyle sustukça daha çok vergi getirir bunlar insanımızı yolunacak kaz diye bakıyorlar sanırım :)

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