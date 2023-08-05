Üye Girişi
Haberler

Simav İlçe Tarım Müdürlüğü Biçerdöver Kontrollerine Devam Ediyor

Ekonomi Haberleri

Simav İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından biçerdöver kontrollerine devam edildiği bildirildi. İlçede yaklaşık 200 bin dekar alanda arpa, buğday, yulaf, çavdar ekimi yapıldığını söyleyen Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, kontrollerin Operatör belgesi, yangın tüpü bulundurma, biçim yüksekliği ve dane dökümü gibi konuları kapsadığını belirtti.

Simav İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından biçerdöver kontrollerine devam edildiği bildirildi.

İlçede yaklaşık 200 bin dekar alanda arpa, buğday, yulaf, çavdar ekimi yapıldığını söyleyen Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, " Geçtiğimiz günlerde hububat hasadı başlamış olup biçerdöverlerle de hasat devam etmektedir. Valilik Makamının ve İl Müdürlüğümüzün gönderdiği biçerdöverlerin kontrolüne dair talimat çerçevesinde İlçe Müdürlüğümüzde görevli kontrolör arkadaşlarımız tarafından gerekli kontroller yapılmaktadır. Yapılan kontrollerde biçerdöver kullanan kişilerin Operatör belgesi olup olmadığı, yangın tüpü bulundurulması gerektiği, biçimin uygun yükseklikten yapılması gerektiği, dane dökümünün yüzde 2 den daha fazla olmaması gerektiği gibi pek çok konuya bakılmaktadır. Hasat süresince her gün çalışan bütün biçerdöverler çeşitli köylerde ve arazilerde kontrolör arkadaşlarımızca kontrol edilmektedir. Bu yıl hububat rekoltemiz geçen yıla göre biraz daha yüksek görünüyor. Üreticilerimize hayırlı bir hasat dönemi ve bol kazançlar diliyorum' dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Simav Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title