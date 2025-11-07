Haberler

Silopi'de Yer Fıstığı Hasat Şenliği Düzenlendi

Silopi'de Yer Fıstığı Hasat Şenliği Düzenlendi
Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen yer fıstığı hasat şenliğinde 60 bin dekara ekilen yer fıstığından 25 bin ton rekolte bekleniyor. Vali Birol Ekici, tarım ve enerji üretiminin önemine vurgu yaptı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bu 60 bin dekara ekilen yer fıstığından 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde yer fıstığı hasat şenliği düzenlendi. Hasat şenliğine Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, kamu kurum müdürleri, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda çiftçi katıldı. Vali Ekici, yaptığı konuşmada tarım ve enerji üretimiyle Şırnak'ın Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Ekici, "Fıstık üretiminde Türkiye'de 3. sıradayız. Pamuk üretiyoruz, buğday üretiyoruz. Üretimimizde çok güzel bir ivme yakaladık. Sulama ve sera yatırımlarını artırarak üretimimizi katlayacağız. Ayrıca 82 bin dekarlık arazinin tamamını sulamayı ve 30 bin dekarlık alanı seracılığa dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu topraklar 30 kat verim almaya hazır. Hep birlikte daha müreffeh ve refah içinde bir Silopi için çalışacağız" dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak'ın tarımda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Artık Şırnak'ı tüketen değil, üreten bir şehir haline getiriyoruz. Seracılık OSB ve küçük sanayi sitesiyle binlerce kişiye istihdam sağlanacak. 220 milyon lira değerindeki yeni tarım projeleri Silopi'ye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Şırnak İl Tarım Müdürü Oktay Sezgin, bu yıl 60 bin dekara yakın alanda yer fıstığı ekildiğini belirterek, "2025 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 360 çiftçimiz yer fıstığı tarımıyla uğraştı. Bu yıl 25 bin tonluk rekolte bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapılarak, Şırnak İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua okundu. Programın sonunda Vali Birol Ekici ve Milletvekili Arslan Tatar, traktöre binerek ilk yer fıstığı hasadını gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan şenlik, üreticilerin büyük ilgisiyle sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
