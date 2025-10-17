Siirt'te Organik Karakovan Balı Hasadı Yapıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen bal hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, Pervari karakovan balının 2004 yılında coğrafi işaret aldığını ve tamamen doğal ortamda katkısız, organik şekilde üretildiğini belirterek, "Arıcılık ve bal üretimi Siirt'le özdeşleşmiştir. Özellikle Terörsüz Türkiye kapsamında bu dağlarımızda açacağımız yeni yollar, bal üretimine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır" dedi.

Herekol Dağı'nın eteklerindeki 2 bin 47 rakımlı Çemikari Yaylasında karakovan balının hasadı gerçekleştirildi. Bal hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, Siirt'in Türkiye'deki bal üretiminde çok değerli bir yere sahip olduğunu, 3 bin 48 ton üretimle 2024 yılında 5'inci sırada yer aldıklarını kaydetti. Şanverdi, Türkiye'de bal üretimine ciddi bir katkı sağladıklarını ifade ederek, "2 bin rakımlı zengin florasıyla ciddi bir bal üretiminin yapıldığı bir yerdeyiz. Burası izole bir bölge. Pervari ilçemiz, Siirt ilimizde üretilen balın yarısından fazlasını üretmektedir. Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 2004 yılında coğrafi işaretini aldığımız ve kesinlikle doğal bir ortamda, katkısız, tamamen organik üretilen bir baldır. Arıcılık ve bal üretimi Siirt'le özdeşleşmiştir. Özellikle terörsüz Türkiye kapsamında bu dağlarımızda açacağımız yeni yollarla ciddi anlamda bal üretimine katkı sağlayacaktır. Sadece 2025 yılı içinde Pervari ilçemize 158 milyonluk destek verdik" diye konuştu.

Pervari Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ikinci Başkanı Erkan Bülen ise Pervari'de Kaymakamlığın kooperatife izole ettiği organik bal hasadına geldiklerini söyleyerek, "Coğrafi işaretin korunması için bu bölgeyi izole ettirip organik sepet kara kovan bal üretimi yapıyoruz. Bu bölgede sadece organik bal üretimi yapılmaktadır. Balı kooperatif bünyesinde satıyoruz. Hasadını yaptıktan sonra kooperatifimizin paketleme bölümüne götürüp online sitemiz üzerinden satışını gerçekleştiriyoruz. Geçen sene kovan başı 1,5 kilo alabilmiştik ama bu sene kovan başına 5-5,5 kilo arasında verim aldık. Balın gıda niyetine değil, şifa niyetine tüketilmesi gerekiyor. Bu bölgede çok değerli bir bal elde ediyoruz" diye konuştu.

30 yıllık bal üreticisi Tarkan Saltık, "Geçen yıl kovan başına 1-1,5 kilo arasında verim almıştık. Bu yıl ise 5-6 kiloya kadar çıkmasını bekliyoruz. Tamamen organik üretim yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - SİİRT