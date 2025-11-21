Siirt'te Arıcılığa Büyük Destek: 16 Bin 695 Kovan Dağıtıldı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, IPARD programı kapsamında 16 bin 695 adet kovan ve çeşitli arıcılık ekipmanları dağıtıldığını belirterek, "Bu projelerin toplam tutarı 41 milyon 436 bin liradır. Tüm bunlarla birlikte Siirt Valiliği olarak yürüttüğümüz 2025 yılı projesi kapsamında ise 100 aileye 2 bin kovan dağıtılmış olup, bu projenin toplam tutarı ise 2 milyon 808 bin TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen 2025 yılı kırsal kalkınma yatırımları ve kovan dağıtım törenine çok sayıda çiftçi ve kurum müdürleri katıldı. Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, Siirt'in tarım ve hayvancılık alanında önemli bir şehir olduğunu, ilin kalkınma lokomotifinin tarım, hayvancılık ve turizm olduğunu söyledi. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının himayelerinde çok yönlü projeler yürüttüklerini belirten Vali Kızılkaya, "Siirt'in marka ürünleri olan Siirt fıstığı, Pervari balı ve Zivzik narı gibi ürünlerimiz için önemli projeler hayata geçirildi ve üreticilerimize ciddi destekler sağlandı. Siirt, zengin florası ve endemik bitki çeşitliliğiyle sadece bal üretimi açısından değil propolis, arı sütü, polen, balmumu ve arı zehri gibi katma değeri yüksek arı ürünleri açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Bu yönüyle ilimiz, Türkiye'de arı ürünlerinin çeşitliliği, kalitesi ve markalaşma potansiyeli açısından ön sıralardadır" diye konuştu.

2024 yılı TÜİK verilerine göre Siirt'in 227 bin 97 kovan varlığı ile Türkiye genelinde 10'uncu sırada olduğunu ifade eden Vali Kızılkaya, "3 bin 48 ton bal üretimi ile Türkiye genelinde 5'inci sırada, bin 379 işletme ile arıcılık yapan üretici sayısında önemli bir konumdadır. 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından arılı kovan desteği kapsamında üreticilerimize 24 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı çerçevesinde 2025 yılında toplam 114 proje destek kapsamına alınmıştır. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 268 milyon 765 bin liradır. Bu projelerin 110'u orta ölçekli arıcılık yatırımı, 3'ü bireysel sulama projesi, 1'i ekonomik yatırım projesi olarak desteklenmiştir" şeklinde konuştu.

Yatırımcı profilini incelediğinde girişimcilerin 61'inin kadın, 53'ünün erkek olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Vali Kızılkaya, "Bu projeler sayesinde doğrudan 118, dolaylı olarak ise 500 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlanmıştır. Ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen projeyle bir süt sığırcılığı tesisinde yenilenebilir enerji kullanımına geçilmiş, tesis modernize edilmiştir. Toplam yatırım tutarı 8 milyon 420 bin TL'dir. Bireysel sulama kapsamında ise 158 dekarlık alanda modern basınçlı sulama sistemi kurulmuştur. Bu üç projenin toplam yatırım tutarı 1 milyon 825 bin TL'dir. Orta ölçekli arıcılık yatırımları kapsamında üreticilerimize çok geniş bir ekipman desteği sağladık. Bu çerçevede 43 bin 727 adet polen tuzaklı boş kovan, bin 470 adet termo kovan, 123 adet çok fonksiyonlu bal tankı, 122 adet bal dinlendirme tankı, 110 adet çift kişilik sır alma tezgahı, 108 adet bal sağım çadırı, 87 adet bal süzme makinesi, 77 adet polen kurutma fırını, 67 adet elektrik kontrollü çit sistemi, 36 adet bal eritme havuzu, 32 adet mobil güneş enerji sistemi, 29 adet baraka, 3 adet bal dolum makinesi, 2 adet çekme karavan üreticilerimize teslim edilmiştir. Bu desteklerin toplam yatırım tutarı 258 milyon 520 bin liradır" ifadelerini kullandı. - SİİRT