Sigorta sektörünün aktif büyüklüğü 2025'te 3,8 trilyon liraya yükseldi

Sigorta sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2025 yılında 3,8 trilyon liraya yükselirken prim üretimi 1,2 trilyon liraya ulaştı.

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) 2025 yılı aralık dönemi mali tabloları resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna göre sigorta sektörü, yıl boyunca büyümesini sürdürürken prim üretimi, teknik karlılık ve sermaye yapısında önemli artışlar yaşandı. Sektörde brüt yazılan primler yüzde 46 artışla 1,2 trilyon lira seviyesine ulaşırken enflasyondan arındırılmış reel artış yüzde 11 oldu.

Hayat dışı branşlarda son çeyrekte yazılan primler yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Hayat dışı sigorta pazarında yoğunlaşma dikkati çekerken toplam prim üretiminin yüzde 68'i ilk 10 şirket tarafından gerçekleştirildi.

Sektörün finansal büyüklüğü de arttı. Özsermaye büyüklüğü 435 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise 3,8 trilyon liraya ulaşırken yatırım gelirlerinin de katkısıyla büyüme oranları yüzde 64 ila yüzde 68 bandında gerçekleşti. Teknik kar sektör genelinde yüzde 86 artarak 192,5 milyar liraya yükseldi.

Hayat dışı branşlar yüzde 84 artışla 154,7 milyar lira teknik kar üretirken, hayat branşı yüzde 103 artışla 37 milyar lira oldu. Buna karşılık emeklilik branşında teknik kar yüzde 44 gerileyerek yaklaşık 800 milyon lira seviyesine düştü.

Teknik karlılığın yatırım gelirlerine olan bağımlılığı da artmaya devam etti. Teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri yüzde 73 büyüdü. Öte yandan faaliyet giderlerindeki artış oranı yüzde 63 ile prim üretimindeki yüzde 46'lık artışın üzerinde gerçekleşti.

Toplam sermaye büyüklüğü 10,1 milyar dolara ulaştı

Sektörün dönem net karı yüzde 63 artarak 168 milyar liraya yükselirken reel artış yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. Toplam sermaye büyüklüğü ise 10,1 milyar dolara ulaştı. Özsermaye karlılığı hayat dışı sektörde yüzde 42, hayat ve emeklilik sektöründe ise yüzde 66 oldu.

Hayat dışı sektör için 2022'de yüzde 106 seviyelerine kadar gerileyen sermaye yeterlilik oranı, 2025'in son çeyreği itibarıyla yüzde 174'e yükseldi. Aktif karlılığı ise hayat dışı sektörde yüzde 10, hayat ve emeklilik sektöründe yüzde 16 seviyelerinde gerçekleşti.

Operasyonel performans göstergeleri incelendiğinde hayat dışı sektörde net hasar prim oranı yüzde 80, net bileşik oran ise yüzde 108 olarak hesaplandı. Trafik branşında ise söz konusu oranlar sırasıyla yüzde 138 ve yüzde 156 seviyesinde gerçekleşti. Trafik branşında rezerv oranında düşüş gözlenirken ilk 10 şirket ile diğer şirketlerin rezerv oranları arasındaki fark yaklaşık 30 baz puan ile sabit bir seyir izledi.

Sigortacılık karı yüzde 42 arttı

Sigortacılık karlılığı açısından bakıldığında, 2025'in son çeyreği itibarıyla trafik branşı hariç sigortacılık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 arttı. Trafik branşı dahil edildiğinde ise bu artış yüzde 151'e yükseldi. Trafik branşının sigortacılık karı bir önceki yıla kıyasla belirgin bir artış sergiledi.

Kasko ve İMM branşlarında sigortacılık karı yılbaşından bu yana yüzde 87 artarken sağlık branşı da yüzde 33'lük artışla güçlü performans gösteren alanlar arasında yer aldı.

Bireysel emeklilik tarafında ise fon büyüklüğündeki güçlü artış dikkati çekti. Bir önceki yılın aynı döneminde 1 trilyon 227 milyar lira olan BES fon büyüklüğü bir yıl içinde yüzde 76 artarak 2 trilyon 163 milyar liraya ulaştı. Buna rağmen emeklilik teknik karı yüzde 44 geriledi. Teknik bölüm dengesi ile fon büyüklüğü oranı ise bir önceki yıl binde 1,1 seviyesindeyken binde 0,4'e düştü.

Emeklilik teknik gelirleri içinde en büyük gelir kalemi olmaya devam eden Fon İşletim Gideri (FİG) gelirlerinin payı ise son dönemde gerileme eğilimi gösterdi. 2023'ün üçüncü çeyreğinde teknik gelirlerin yaklaşık yüzde 77'sini oluşturan FİG'in payı son dönemde yüzde 68 seviyesine indi.

"Sürdürülebilir büyümeyi destekleyen adımların devam etmesini bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün güçlü sermaye yapısını koruyarak büyümesini sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı itibarıyla sigorta sektörümüz hem prim üretiminde hem de finansal büyüklüklerinde güçlü bir büyüme performansı sergilemiştir. Özellikle hayat dışı branşlarda prim üretiminin son çeyrekte yılın en yüksek seviyelerine ulaşması sektörün dinamizmini göstermektedir. Bununla birlikte teknik dengenin sürdürülebilirliği açısından risk yönetimi, maliyet disiplini ve teknik karlılığın güçlendirilmesi önümüzdeki dönemde de sektörümüz için önemli başlıklar olmaya devam edecektir."

Bireysel emeklilik sisteminde fon büyüklüğündeki artışın da dikkati çekici olduğunu vurgulayan Gülen, "BES tarafında fon büyüklüğünün 2 trilyon liranın üzerine çıkması sistemin tasarruf ekosistemindeki rolünü daha da güçlendirmiştir. Önümüzdeki dönemde hem sigortacılık hem de bireysel emeklilik tarafında sürdürülebilir büyümeyi destekleyen adımların devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.