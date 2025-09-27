Sigorta Sektöründe E-Poliçe Dönemi Başlıyor

Sigorta sektörü, dijital dönüşümün en hızlı gelişen alanlarından biri olmaya devam ediyor. Sektörün geleceğini şekillendirecek en önemli adımlardan biri de e-poliçe uygulaması. Bu uygulamanın faydaları; maliyet, hız, arşivleme, esneklik, verimlilik ve çevresel katkı olarak öne çıkıyor.

Tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de dijital dönüşüm devam ediyor. Sigorta sektöründe dijital dönüşümlerden biri de e-poliçe. Doğan Sigorta Brokerlik CEO'su Selcen Doğan Gür, e-poliçeye dair açıklamalarda bulundu. Doğan Gür, sigorta sektörün geleceğini şekillendirecek en önemli adımlardan birinin e-poliçe uygulamasına geçiş olacağını açıkladı. Gür, "Bugün hala pek çok işlem kağıt ortamında yürütülüyor. Oysa e-poliçe hem müşterilerimiz hem sektör paydaşları için büyük kolaylık sağlayacak bir adım olacak. Müşteriler poliçelerine anında dijital ortamdan ulaşabilecek, kaybolma endişesi yaşamayacak. Hasar anında belgelerini tek tuşla paylaşabilecek. Şirketlerde baskı, kargo ve arşiv maliyetleri azalacak, üstelik daha az kağıt tüketimi sayesinde sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlanacak ve karbon ayak izi küçülecektir" dedi.

E-poliçeye geçişin temel faydalarını maliyet, hız, arşivleme, esneklik, verimlilik ve çevresel katkı başlıkları halinde özetleyen Gür, dijitalleşmenin getirdiği fırsatların sektöre değer katacağının altını çizdi.

E-poliçe neleri değiştirecek?

Gür, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Basım ve kargo giderlerinin ortadan kalkmasıyla kağıt, baskı, arşivleme ve gönderim maliyetlerini ciddi ölçüde azalacak. Poliçe kısa sürede hazırlanıp müşteriye e-posta ve dijital platform üzerinden ulaştırılabiliyor. Müşteri, poliçesine istediği zaman bilgisayar veya cihaz üzerinden ulaşabiliyor. Fiziksel belgeler kaybolabilirken e-poliçeler dijital ortamda güvenli bir şekilde saklanıyor. Hasar anında poliçe bilgilerini eksper, servis veya ilgili kuruma iletme imkanı var. Elektronik imza ile poliçenin hukuken geçerliliği sağlanır. Poliçede ek teminat ya da değişiklik olduğunda müşteri anında güncel versiyona ulaşır. Şirketler için arşiv yükü ve saklama maliyetleri azalır, denetim süreçleri kolaylaşır. Kağıt tüketiminin azalması sayesinde doğaya daha az zarar verilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı. Karbon ayak izini küçültür." - İSTANBUL