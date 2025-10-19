Haberler

Sıfır Atık Hareketi Küresel Forumda Tanıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde yankı buldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde yankı buldu." dedi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu sona erdi.

Çok sayıda ülkeden katılımın olduğu forum; 118 uluslararası partner kuruluşun yanı sıra belediye başkanları, büyükelçiler, BM, UN-Habitat, UNEP ve BM Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle dünyanın dört bir yanından liderleri, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve karar vericileri bir araya getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Hareketi'nin yalnızca çevresel bir politika değil, kaynaklara, emeğe ve yaşama saygı duymanın küresel bir ifadesi olduğunu söyledi.

Yumaklı, bu anlayışın köklerini Türkiye'nin kültüründen aldığını vurgulayarak, "Nimeti israf etmemek gerekir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Sıfır Atık Hareketi'nin bugün dünyanın 193 ülkesinde yankı bulduğunu anlatan Yumaklı, hareketin Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir programa dönüştüğünü belirtti.

Yumaklı, "Toprağımızdan doğan bu vizyonun, bütün insanlığın ortak değeri haline gelmesi Türkiye için bir gurur kaynağı. Forumda paylaşılan her deneyim yalnızca bugünün değil, yarının çevre politikalarını da şekillendirecek." diye konuştu.

"İstanbul sıfır atık vizyonunun küresel merkezlerinden biri haline geldi"

İstanbul'un sıfır atık vizyonunun küresel merkezlerinden biri haline geldiğini dile getiren Yumaklı, forum süresince 25 ülkenin bakan düzeyinde temsil edildiğini, 118 uluslararası kurum, kuruluş ve paydaşın yanı sıra 108 ülkeden temsilcilerin katılım sağladığını aktardı.

Yumaklı, kaynak verimliliğinden döngüsel ekonomiye, gıda güvenliğinden iklim dostu üretime kadar pek çok konunun ele alındığını bildirdi.

Yumaklı, "Forum 3 gün boyunca farklı temalar etrafında ilerledi. Birinci gün Küresel Liderlik ve Stratejik Çerçeve, ikinci gün Uygulama, Finansman ve Ortaklık Mekanizmaları, son gün ise Sonuçlar, Küresel Etki ve Uygulama Çerçevesi ele alındı." bilgisini paylaştı.

Henry Ford'un "bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır" sözünü hatırlatan Yumaklı, "Biz de bir araya gelerek başlangıcı yaptık, 3 gün boyunca bir arada çalışarak ilerledik." değerlendirmesinde bulundu.

Forumda sıfır atık politikalarının sahadaki uygulamaları, sıfır atık stratejilerinin tarım, gıda, su ve enerji sektörleriyle entegrasyonu, ayrıca yeşil finans mekanizmalarının ele alındığını ifade eden Yumaklı, belediyelerin ve yerel girişimlerin sıfır atıkta küresel ölçeklenme kapasitesinin ön plana çıktığını vurguladı.

Yumaklı, "Sıfır atığın yalnızca çevresel değil; sosyal ve ekonomik bir dönüşüm modeli olduğunu bu forumda bir kez daha gördük. Tüm oturumların çıktıları 2026'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulacak raporun temel girdisi haline getirildi." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, forumda paylaşılan görüşlerin, Sıfır Atık Hareketi'nin sadece bir çevre girişimi değil, bir kalkınma vizyonuna dönüştüğünü gösterdiğini belirtti.

Yumaklı, "Sıfır atığı bir teknik sistem değil; davranışsal, kültürel ve ekonomik bir dönüşüm süreci olarak tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.

İstanbul'un bu büyük buluşmaya ev sahipliği yapmasının Türkiye'nin çevre diplomasisindeki etkin rolünü de gösterdiğini dile getiren Yumaklı, "Dünyada gıdaya ulaşamayan temiz suya ulaşmakta zorluk çeken güvenli bir yaşama ulaşamayan toplumlar içinde önemli bir çözüm getirmekte." diye konuştu.

Yumaklı, forumda paylaşılan görüşlerin geleceğe ışık tutacağına, yeni ortaklıklara ve somut adımlara dönüşeceğine inandığını açıkladı.

Forumun yeni işbirlikleri için bir başlangıç niteliği taşıdığını vurgulayan Yumaklı, "Birlikte çalışarak atıkları değil, değerleri çoğaltabilir; kayıtsızlığı değil, dayanışmayı büyütebiliriz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, 28 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bir buluşma gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.