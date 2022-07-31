Şifa kaynağı 'oğul balı'

Yüz yıllardır en değerli ballar arasında yer alan "oğul balı" Anadolu'dan dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor. Az miktarda üretilen 'oğul balı' en çok tercih edilen ballar arasında yer alıyor.

Kış aylarında dolan kar obruklarının yaz aylarında çiçeklere can suyu olması ile dünyanın en iyi balı Toroslar'ın Eğriçayır Yaylası'nda üretiliyor. Sedir balından devedikenine, keven balından çakşır balına eşsiz doğada arıların bal mesaisi Akdeniz'de yoğun geçiyor. Bal deposu Anadolu'da üretilen en değerli ballardan biri ise 'oğul balı'. Çoğalmak için kolonileri terk eden genç arıların yeni kolonilerinde ürettikleri ilk bal olan 'oğul balı' enzim değerinin yüksek olması ile ön plana çıkarken, pandemi süresince ve sonrasında en çok tercih edilen balların başında geliyor.

Yüzyıllardır devam eden bir geleneği devam ettirerek oğul balı üreten arıcı Celal Çay, bu balın enzim değerinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Çay, "Bir arı kolonisinin üremesi oğul arı yöntemiyle oluyor. Genç arılar bir kraliçe arıyla kovandan ayrılıyor, mevcut koloniden. Kurmuş olduğu yeni koloninin ilk yıl üretmiş olduğu bu bala oğul balı deniliyor. Bu bizim Mersin Toroslar'ında Yörükler oğul balını kendine saklar. Çünkü çok şifalı olduğuna inanırlar. Genç arılar ürettiği için enzim değeri çok yüksek oluyor oğul balının ve biraz da lezzetli oluyor" dedi.

"Kısıtlı bir ürün, kaşık kaşık yemeye gerek yok"

Pandemi döneminde en çok tercih edilen ballardan birinin oğul balı olduğunu ifade eden Celal Çay, "İnsanlar, tüketiciler baldan genel olarak şifa almak için tüketiyor. Oğul balı da en yüksek şifa alınabilecek bir bal olduğu için insanlar doymak için bal tüketmiyor günümüzde. Balın şifasından, faydasından, sağlık yönünden faydalanmak için tüketiyor. Oğul balı ise genç arılar yaptığı için enzim değeri çok yüksek bir bal. Dolayısıyla bir talep var. Şifa için en yüksek bir bal olduğu için insanlar oğul balı tüketerek şifaya ulaşmak istiyor. Özellikle günümüzde pandemi öncesi ve sonrası yeni gelecek pandemiden insanlar korktuğu için düzenli olarak oğul balı tüketen bir tüketici kitlesi oluştu, onun için oğul balına talep var. Biz de ürünlerimizin arasına yıllar önce koymuştuk. Çok kısıtlı bir ürün, o yüzden fiyatı yüksek olabiliyor. Ama zaten kaşık kaşık yemeye gerek yok. Günlük bir tatlı kaşığı tüketmeniz yeterli" diye konuştu. - MERSİN