Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

SHURA ve INETTT COP31 panelinde sanayide karbonsuzlaşma için politika çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SHURA ve INETTT, Antalya'daki COP31 kapsamında düzenlenen panelde sanayinin karbonsuzlaşması ve sürdürülebilir kalkınma için bütüncül sanayi politikalarına dikkati çekti. Panelde sanayi politikalarının iklim hedefleri ve kalkınma öncelikleriyle bütünleştirilmesi ele alındı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve Uluslararası Enerji Dönüşümü Düşünce Kuruluşları Ağı (INETTT) temsilcileri, sanayinin karbonsuzlaşmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen sanayi politikalarının önemine dikkati çekti.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve INETTT, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın ( Cop31 ) "Enerji ve Ulaştırma" temasına ayrılan ikinci gününde, Yeşil Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda "Sanayinin Karbonsuzlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma: Ulusal Sanayi Politikası ve Uluslararası İş Birliği Fırsatları" başlıklı panel düzenledi.

Panelde, sanayi politikalarının iklim hedefleri, ticaret ve ulusal kalkınma öncelikleriyle bütünleştirilmesi, yeşil sanayileşmenin desteklenmesi ve uluslararası işbirliği olanakları ele alındı.

Yatırım önceliklerinin belirlenmesi, sanayi dönüşümünün iklim hedefleriyle uyumlaştırılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı oturumda, geçen yıl Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30'da kabul edilen Belém Küresel Yeşil Sanayileşme Deklarasyonu ile ortaya konulan çerçeve de uluslararası işbirliği ve ortak sorumluluklar bağlamında tartışıldı.

Panelde paylaşılan deneyimlerin, farklı ekonomik koşullarda sanayi politikalarının kalkınmayı destekleme ve karbonsuzlaşmayı hızlandırmadaki rolüne ışık tutarak ulusal ve uluslararası politika diyaloğuna katkı sağlaması hedefleniyor.

SHURA Kıdemli Enerji Analisti Yael Taranto, panelde yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

"Türkiye'nin net sıfır karbon hedefine ulaşması, yalnızca enerji kaynaklarının karbonsuzlaştırılmasıyla değil, ekonomik kalkınmayı desteklerken enerji talebini de etkin biçimde yönetebilen bir sanayi dönüşümüyle mümkün. Sanayi, ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biri olmasının yanı sıra enerji tüketimi ve karbon emisyonlarında da önemli bir paya sahip. Bu nedenle dönüşümü ertelemek yerine, sanayinin rekabet gücünü ve çevresel sürdürülebilirliğini birlikte gözeten bütünlüklü bir sanayi politikası geliştirmeliyiz. Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretimdeki payını artırmak, uluslararası değer zincirleriyle entegrasyonu güçlendirmek ve kimya, metal gibi temel sektörlerde katma değeri yükselten dönüşüm politikalarını hayata geçirmek kritik önem taşıyor. Ulusal politikaların uluslararası işbirliğiyle desteklenmesi, Türkiye'nin hem net sıfır hedefleri hem de sürdürülebilir kalkınması açısından önemli. COP31'de farklı ülke deneyimlerinin ve politika yaklaşımlarının bir araya gelmesi, bu alandaki ortak çözümlerin geliştirilmesi açısından değerli bir fırsat sundu."

INETTT Politika ve Ağ Yöneticisi Corinna Fürst da sanayinin karbonsuzlaşmasının sadece teknoloji meselesi olmadığını belirterek, "Sanayi politikası, yeni sektörlerin gelişmesine, yerel katma değerin artırılmasına ve daha nitelikli istihdam yaratılmasına katkı sağlayarak enerji dönüşümünün önemli kolaylaştırıcılarından biri. Her ülkenin koşulları ve ihtiyaçları farklı. Bu nedenle INETTT, dünyanın dört bir yanındaki düşünce kuruluşlarını bir araya getirerek yerel koşulları dikkate alan politikaların paylaşılmasına ve birlikte geliştirilmesine katkıda bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi13

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme! Başkent bombalandı

Korkulan oldu! Ülkenin başkentine gece yarısı bomba yağdırdılar
Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi13

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı13

İmam yüzük töreninde gördüklerine inanamadı: Hayatımda ilk defa...
Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi

Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi
Foça'da yaşlı adamı dolandırdığı ihbar edilen şüpheli otogarda yakalandı! Çantasından 47 ata altını çıktı

Çantasını açan polis şaşkına döndü! İçinden 47 ata altını çıktı
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor28

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor
Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

Günün karesi Serhat ilimizden
Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp18

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor

Kura çekiminde kriz! Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor