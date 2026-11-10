SHURA ve INETTT COP31 panelinde sanayide karbonsuzlaşma için politika çağrısı yaptı

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve Uluslararası Enerji Dönüşümü Düşünce Kuruluşları Ağı (INETTT) temsilcileri, sanayinin karbonsuzlaşmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen sanayi politikalarının önemine dikkati çekti.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve INETTT, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın ( Cop31 ) "Enerji ve Ulaştırma" temasına ayrılan ikinci gününde, Yeşil Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda "Sanayinin Karbonsuzlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma: Ulusal Sanayi Politikası ve Uluslararası İş Birliği Fırsatları" başlıklı panel düzenledi.

Panelde, sanayi politikalarının iklim hedefleri, ticaret ve ulusal kalkınma öncelikleriyle bütünleştirilmesi, yeşil sanayileşmenin desteklenmesi ve uluslararası işbirliği olanakları ele alındı.

Yatırım önceliklerinin belirlenmesi, sanayi dönüşümünün iklim hedefleriyle uyumlaştırılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı oturumda, geçen yıl Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30'da kabul edilen Belém Küresel Yeşil Sanayileşme Deklarasyonu ile ortaya konulan çerçeve de uluslararası işbirliği ve ortak sorumluluklar bağlamında tartışıldı.

Panelde paylaşılan deneyimlerin, farklı ekonomik koşullarda sanayi politikalarının kalkınmayı destekleme ve karbonsuzlaşmayı hızlandırmadaki rolüne ışık tutarak ulusal ve uluslararası politika diyaloğuna katkı sağlaması hedefleniyor.

SHURA Kıdemli Enerji Analisti Yael Taranto, panelde yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

"Türkiye'nin net sıfır karbon hedefine ulaşması, yalnızca enerji kaynaklarının karbonsuzlaştırılmasıyla değil, ekonomik kalkınmayı desteklerken enerji talebini de etkin biçimde yönetebilen bir sanayi dönüşümüyle mümkün. Sanayi, ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biri olmasının yanı sıra enerji tüketimi ve karbon emisyonlarında da önemli bir paya sahip. Bu nedenle dönüşümü ertelemek yerine, sanayinin rekabet gücünü ve çevresel sürdürülebilirliğini birlikte gözeten bütünlüklü bir sanayi politikası geliştirmeliyiz. Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretimdeki payını artırmak, uluslararası değer zincirleriyle entegrasyonu güçlendirmek ve kimya, metal gibi temel sektörlerde katma değeri yükselten dönüşüm politikalarını hayata geçirmek kritik önem taşıyor. Ulusal politikaların uluslararası işbirliğiyle desteklenmesi, Türkiye'nin hem net sıfır hedefleri hem de sürdürülebilir kalkınması açısından önemli. COP31'de farklı ülke deneyimlerinin ve politika yaklaşımlarının bir araya gelmesi, bu alandaki ortak çözümlerin geliştirilmesi açısından değerli bir fırsat sundu."

INETTT Politika ve Ağ Yöneticisi Corinna Fürst da sanayinin karbonsuzlaşmasının sadece teknoloji meselesi olmadığını belirterek, "Sanayi politikası, yeni sektörlerin gelişmesine, yerel katma değerin artırılmasına ve daha nitelikli istihdam yaratılmasına katkı sağlayarak enerji dönüşümünün önemli kolaylaştırıcılarından biri. Her ülkenin koşulları ve ihtiyaçları farklı. Bu nedenle INETTT, dünyanın dört bir yanındaki düşünce kuruluşlarını bir araya getirerek yerel koşulları dikkate alan politikaların paylaşılmasına ve birlikte geliştirilmesine katkıda bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA